Cisco komt op 1 juli met belangrijke updates voor Catalyst Center

Cisco komt op 1 juli met belangrijke beveiligingsupdates voor kwetsbaarheden in Catalyst Center en Secure Endpoint Connectors voor Linux, macOS en Windows. Het is voor het eerst dat het netwerkbedrijf van tevoren aankondigt dat er op een specifieke dag patches verschijnen. Cisco geeft geen verdere details, behalve dat klanten worden opgeroepen om de updates te installeren om tegen de betreffende beveiligingslekken beschermd te zijn.
Cisco Secure Endpoint Connectors, dat voorheen bekendstond als AMP for Endpoints Connectors, is software bedoeld voor het beschermen van endpoints. Het moet organisaties helpen om dreigingen op endpoints te detecteren en stoppen. Ook kunnen er via de software regels worden opgesteld voor het gebruik van usb-apparaten. Cisco Catalyst Center, dat eerder nog door het leven ging als Cisco DNA Center, is een oplossing voor het beheer en beveiligen van netwerken. In het overzicht van aangevallen kwetsbaarheden van het Amerikaanse cyberagentschap CISA komen beide producten niet voor.
Je bent niet ingelogd en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.
Wanneer je hieronder het e-mailadres van je account opgeeft wordt er een nieuwe activatielink naar je gestuurd. Deze link kun je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Wanneer je het juiste e-mailadres hebt opgegeven ontvang je automatisch een nieuwe activatielink. Deze link kan je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Geef je e-mailadres op en kies een alias van maximaal 30 karakters.
Je hebt je succesvol aangemeld. Voordat je je account kunt gebruiken moet deze eerst geactiveerd worden. Dit kan je zelf doen middels de activatielink die naar het opgegeven e-mailadres is verstuurd.