Cisco komt op 1 juli met belangrijke updates voor Catalyst Center

Cisco komt op 1 juli met belangrijke beveiligingsupdates voor kwetsbaarheden in Catalyst Center en Secure Endpoint Connectors voor Linux, macOS en Windows. Het is voor het eerst dat het netwerkbedrijf van tevoren aankondigt dat er op een specifieke dag patches verschijnen. Cisco geeft geen verdere details, behalve dat klanten worden opgeroepen om de updates te installeren om tegen de betreffende beveiligingslekken beschermd te zijn.

Cisco Secure Endpoint Connectors, dat voorheen bekendstond als AMP for Endpoints Connectors, is software bedoeld voor het beschermen van endpoints. Het moet organisaties helpen om dreigingen op endpoints te detecteren en stoppen. Ook kunnen er via de software regels worden opgesteld voor het gebruik van usb-apparaten. Cisco Catalyst Center, dat eerder nog door het leven ging als Cisco DNA Center, is een oplossing voor het beheer en beveiligen van netwerken. In het overzicht van aangevallen kwetsbaarheden van het Amerikaanse cyberagentschap CISA komen beide producten niet voor.