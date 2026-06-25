Telemarketing vanaf 1 juli alleen nog met expliciete toestemming toegestaan

Telemarketing gericht op particulieren en kleine ondernemers is vanaf 1 juli als gevolg van een wijziging van de Telecommunicatiewet alleen nog met expliciete toestemming toegestaan, zo laat de Autoriteit Consument & Markt (ACM) vandaag weten. Nu mogen bedrijven particulieren en kleine ondernemers nog bellen met een commercieel aanbod als zij klant zijn of in het verleden klant zijn geweest. Vanaf 1 juli mag dat alleen nog als de gebelde persoon daarvoor vooraf expliciet toestemming voor heeft gegeven.

Volgens de ACM proberen bedrijven nu nog snel toestemming te krijgen voor toekomstige telemarketing. De toezichthouder roept mensen op zorgvuldig af te wegen of zij dergelijke toestemming willen geven. "Veel mensen ervaren telemarketing als storend en ze worden regelmatig onder druk gezet om snel te beslissen, met als gevolg dat ze vastzitten aan contracten die ze eigenlijk niet willen. De nieuwe regels geven mensen meer controle over wie hen mag bellen", zegt ACM-bestuurslid Martijn Ridderbos.

Vanaf 1 juli moeten bedrijven vooraf uitdrukkelijke toestemming (opt-in) hebben om particulieren telefonisch te benaderen. "Deze toestemming moet aan alle wettelijke vereisten voldoen en mag bijvoorbeeld niet telefonisch tijdens een servicegesprek worden verkregen. De nieuwe regels gelden voor alle bedrijven", aldus de ACM. Voor goede doelen, loterijen die geld geven aan goede doelen en uitgevers van dagbladen, weekbladen en tijdschriften. Zij mogen bestaande en oude klanten nog wel bellen met een aanbod.

Wie eerder toestemming voor telemarketing heeft gegeven kan die toestemming altijd weer intrekken. Bedrijven die mensen telefonisch benaderen voor aanbiedingen moeten ook altijd aanbieden om hen uit het belbestand te halen. Mensen kunnen ook zelf ‘recht van verzet’ inroepen en hun toestemming intrekken. "Dit doe je door in het gesprek te zeggen dat je niet meer gebeld wilt worden. Je trekt hiermee een eerdere toestemming in. De verkoper moet dan direct je telefoonnummer uit de bellijst verwijderen en mag je niet meer bellen. Dit geldt uiteraard ook voor goede doelen, loterijen of kranten en tijdschriften waar mensen een klantrelatie hebben of hadden", legt de ACM uit.