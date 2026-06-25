Britse politie voorziet Londen van vaste camera's met live gezichtsherkenning

De Britse politie zal op verschillende locaties in Londen vaste camera's met live gezichtsherkenning plaatsen. Het gaat om de locaties West End en Soho, zo laat de Metropolitan Police in een persbericht weten. De camera's kunnen aan bestaande infrastructuur worden gehangen, zoals lantaarnpalen. De Londense politie stelt dat het om vaste camera's gaat, maar dat die niet permanent op één locatie zullen hangen. Afhankelijk van omstandigheden kunnen ze worden verplaatst. De Britse politie maakt al gebruik van mobiel cameratoezicht met live gezichtsherkenning, waarbij politiebusjes worden ingezet.

"Gezichtsherkenning is één van de meest revolutionaire technologische ontwikkelingen op politiegebied van de afgelopen jaren", zegt politiecommissaris Mark Rowley. Volgens tegenstanders is live gezichtsherkenning een grove schending van burgerrechten. Vorig jaar maakte de politie in Londen bekend dat 0,57 procent van alle aanhoudingen sinds 2024 via live gezichtsherkenning plaatsvond. Van de 1035 aangehouden personen werden er vervolgens 773 gewaarschuwd of aangeklaagd. De vaste camera's worden later dit jaar in de genoemde locaties geplaatst.