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Microsoft voorziet Windows 10 één jaar langer van gratis beveiligingsupdates

vrijdag 26 juni 2026, 09:29 door Redactie, 1 reacties

Microsoft voorziet Windows 10 één jaar langer van gratis beveiligingsupdates, zo heeft het techbedrijf in een blogposting aangekondigd. Volgens Microsoft moet dit gebruikers meer tijd geven om naar een nieuwe Windows 11-computer over te stappen. De ondersteuning van Windows 10 stopte op 14 oktober vorig jaar. Voor het eerst bood Microsoft ook eindgebruikers de mogelijkheid om deel te nemen aan het Extended Security Updates (ESU) programma. Normaliter is dit alleen toegankelijk voor bedrijven.

Oorspronkelijk zou het ESU-programma voor eindgebruikers één jaar gratis beveiligingsupdates bieden. Bedrijven kunnen tegen betaling drie jaar patches blijven ontvangen. Nu meldt Microsoft dat het ESU-programma voor eindgebruikers met één jaar wordt verlengd, wat inhoudt dat die tot en met 12 oktober 2027 op beveiligingsupdates kunnen blijven rekenen. Microsoft stelt dat de verlenging gebruikers meer tijd moet geven om naar een nieuwe Windows 11-computer over te stappen, terwijl ze in de tussentijd belangrijke beveiligingsupdates blijven ontvangen.

Tegenover Bleeping Computer laat Microsoft weten dat het begrijpt dat de overstap naar een nieuwe computer de nodige tijd in beslag kan nemen. Om ervoor te zorgen dat gebruikers tijdens de overstap veilig zijn is het ESU-programma voor persoonlijke apparatuur verlengd. "Dit geeft klanten meer tijd en flexibiliteit om de beste pc te vinden die bij hen past, terwijl ze tegelijkertijd beschermd zijn."

Reacties (1)
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Vandaag, 10:08 door Anoniem
Dat hadden ze mensen vorig jaar moeten laten wetenm want toen lag de deathline wat anders. Je moest toen geloof ik 30 of 35 euro betalen voor een jaar langer support. Omdat ik dat niet zag zitten heb ik maar een nieuw Windows11 gekocht.

Dus de winst hebben ze mooi binnen terwijl dat niet nodig zou zijn van de mensen die dat wel hebben gedaan.

Stelletje smeerlappen :-(
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