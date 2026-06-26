Politie Londen gaat gebruik van drones uitbreiden en meer AI inzetten

De politie van Londen gaat het gebruik van drones flink uitbreiden en zal ook meer AI inzetten om beelden te analyseren, zo heeft Mark Rowley, commissaris van de Metropolitan Police, laten weten. Vorig jaar oktober startte de Londense politie een proef met drones, waarbij die in real-time bij incidenten werden ingezet, onder andere voor het volgen van verdachten en verzamelen van informatie. Acht maanden later heeft de Metropolitan Police nu drie locaties waarvandaan het zo'n tweehonderd keer per week drones inzet.

Als het aan Rowley ligt zal de 'dronedekking' volgend jaar om deze tijd naar heel Londen zijn uitgebreid. Samen met ambulance- en brandweerdiensten zal er worden gewerkt aan een dronenetwerk voor hulpdiensten. "Drones veranderen al hoe we op incidenten reageren - waarbij we binnen minuten beelden van de locatie krijgen, wat agenten belangrijke informatie geeft en ons sneller en veiliger laat reageren. Nu gaan we die capaciteit naar heel Londen uitbreiden", aldus de politiecommissaris. Die claimt dat 85 procent van de Londenaren het gebruik van drones door de politie steunt.

Verder gaat de Metropolitan Police ook meer AI inzetten voor het analyseren van de beelden die beveiligingscamera's in heel Londen maken. De hoofdstad van het Verenigd Koninkrijk telt volgens de autoriteiten een miljoen beveiligingscamera's, wat een grote hoeveelheid beelden oplevert. Met de inzet van AI kan politie deze beelden sneller verwerken, aldus de Metropolitan Police. Volgens Rowley ondersteunt 64 procent van de Londenaren het AI-gebruik door politie.

De politiecommissaris kondigde tevens aan dat er ook vaste camera's met live gezichtsherkenning worden uitgerold. Dit moet uiteindelijk 'mainstream' in centraal Londen worden. Rowley hekelde ook actiegroepen die bezwaar maken tegen de inzet van de technologie en voor nieuwe wetgeving pleiten. Volgens de politiecommissaris remt dit vooruitgang en kan het ervoor zorgen dat politie de dreigingen die er zijn niet kan bijbenen.