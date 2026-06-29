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AP-voorziter: Mensen gooien hun hele hebben en houden in chatbots

maandag 29 juni 2026, 11:09 door Redactie, 2 reacties

Mensen gooien hun hele hebben en houden in chatbots, gegevens die er nooit meer zijn uit te halen en techbedrijven machtig en invloedrijk maken. Dat laat Aleid Wolfsen, vertrekkend voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), in een interview met Trouw weten. De AP-voorzitter leidde de toezichthouder tien jaar en vertrekt volgende maand. Hij wordt opgevolgd door Geert Potjewijd.

Wolfsen maakt zich zorgen over het gebruik van persoonlijke informatie voor het trainen van AI-modellen Veel mensen staan er niet bij stil dat hun data als grondstof wordt gebruikt. "Mensen gooien hun hele hebben en houden in die chatbots, maar die gegevens krijg je er nooit meer uit. En het maakt de techbedrijven zeer machtig en invloedrijk. Wat je ten goede kunt gebruiken kun je ook op een slechte manier inzetten." Wolfsen pleit om vanuit Europa meer in AI te investeren. "Die kennis is er echt wel in Nederland, en ook in Europa zijn er veel slimme techies."

Tijdens het interview herhaalt de AP-voorzitter ook dat de organisatie onderbezet is. Daardoor is het volgens Wolfsen niet mogelijk om bedrijven en overheden spontaan te controleren. "De meeste overheidsinstanties zijn onderbezet, denk aan de politie, het OM of de rechterlijke macht. Maar wij zijn onder-onderbezet." Een ander probleem is dat de toezichthouder moeite heeft om alle privacyklachten die binnen komen op te pakken. Door de digitalisering van de samenleving en het aantal grote aantal datalekken neemt het aantal klachten elk jaar toe. "We kunnen dat tempo niet bijhouden", aldus Wolfesen.

Reacties (2)
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Vandaag, 11:24 door Anoniem
"De meeste overheidsinstanties zijn onderbezet, denk aan de politie, het OM of de rechterlijke macht."
Die zijn niet onderbezet. Die houden zich met de verkeerde dingen bezig: zinloos papierwerk, procedure & protocol.
De popo hoort op straat rond te lopen. Niet achter een bureau te zitten, om maar eens wat te noemen.

Dat het ambtenaren zijn en dat om 17:00 steevast het licht uit gaat, maakt het op z'n zachtst gezegd niet beter.

Voor AP is het ook niet zo heel ingewikkeld. Het laaghangend fruit kost nauwelijks tijd (en wordt ook nauwelijks aangepakt...). De AVG is een wassen neus. Dus daar KAN AP ook niet zoveel mee.
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Vandaag, 11:49 door Anoniem
De popo hoort op straat rond te lopen. Niet achter een bureau te zitten, om maar eens wat te noemen.
En jij begrijpt totaal niet wat er werkelijk speelt.

Een politie-ambtenaar (AOA) heeft mij verteld dat ze juist geen zin hebben iemand naar het bureau te brengen, omdat ze anders 2 uur achter de computer moeten zitten om alles uit te tikken. Zij begrijpen ook wel dat op het bureau zitten nogal demotiverend werkt. Maar dat laatste heeft te maken met de wetgever in Den Haag, die de ene procedure na de andere voor de poltie-agenten uitdenkt.

Daar zit dus het probleem en niet bij de agenten.
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