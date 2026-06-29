Minister: nog geen besluit over structureel gebruik Microsoft Copilot bij UWV

Er is nog geen besluit genomen over het structureel gebruik van Microsoft Copilot bij het UWV en tijdens een test met de chatbot worden er geen persoonsgegevens verwerkt, zo laat minister Vijlbrief van Sociale Zaken weten. De bewindsman reageerde op Kamervragen over de beslissing van het UWV om over te stappen van chatbot Mistral naar Microsoft Copilot. Vorig jaar mei kondigde het UWV aan dat individuele medewerkers vanaf hun werkplek alleen toegang hadden tot de chatbot van Mistral met de naam Le Chat.

Begin mei werd bekend dat het UWV niet met Le Chat verdergaat en er gekozen is voor Microsoft Copilot Chat Web. Deze oplossing draait binnen de bestaande Microsoft-omgeving van het UWV. Het gaat hierbij om een pilot die tot het einde van het jaar loopt. D66 vroeg de minister om opheldering. De bewindsman merkt op dat het hier om een tijdelijke, beperkte pilot gaat. "Die past binnen de rijksbrede kaders voor verantwoord gebruik van generatieve AI met de kanttekening dat er geen open of Europees AI-model is."

D66-Kamerleden El Boujdaini en Neijenhuis wilden weten welke risico's de minister zie in de keuze die het UWV heeft gemaakt om Microsoft Copilot te gebruiken, en dan met name als het gaat om toegang tot persoonsgegevens, vendor lock-in en geopolitieke afhankelijkheden. "Ik zie drie relevante risico’s", reageert Vijlbrief. "Ten eerste bestaat het risico op onbedoelde verwerking van persoonsgegevens door gebruikersinvoer. UWV beperkt dit risico door in de tijdelijke pilot geen dossier- of persoonsgebonden gebruik toe te staan en door gebruiksregels en toezicht toe te passen. Toegang wordt uitsluitend verleend aan medewerkers die de e-learning AI-geletterdheid Basis succesvol hebben afgerond."

Wat betreft de andere twee risico's, namelijk vendor lock-in en geopolitieke afhankelijkheid van niet-Europese aanbieders, wordt hier bij de uiteindelijke keuze rekening mee gehouden, stelt de minister: "UWV betrekt dit expliciet bij de evaluatie en onderzoekt parallel soevereine alternatieven. De tijdelijke pilot leidt niet automatisch tot voortzetting of uitbreiding." De bewindsman zegt ook dat er geen besluit is tot de structurele inzet van Microsoft Copilot Chat.

Vijlbrief laat verder weten dat publieke organisaties bij de inzet van generatieve AI rekening moeten houden met Europese datasoevereiniteit en strategische autonomie. "Deze tijdelijke pilot betreft een beperkte en tijdelijke verkenning binnen bestaande contracten en vormt geen keuze voor structurele afhankelijkheid van één leverancier. Parallel hieraan onderzoekt UWV alternatieven, waaronder Europese en soevereine oplossingen, zodat bij eventuele vervolgbesluiten meerdere opties beschikbaar zijn." Begin volgend jaar zal de minister meer details delen over de test van Microsoft Copilot bij het UWV.