Apple brengt updates voor iPhones en Macs sneller uit wegens AI-zorgen

Apple heeft beveiligingsupdates voor iPhones, iPads en Macs sneller uitgebracht dan normaal wegens zorgen over AI, zo laat het bedrijf tegenover persbureau Reuters weten. Er zijn volgens Apple geen aanwijzingen dat de nu verholpen kwetsbaarheden zijn misbruikt bij aanvallen. De meeste beveiligingslekken die met macOS Tahoe 26.5.2, iOS 26.5.2 en iPadOS 26.5.2 zijn gepatcht betreffen problemen waardoor applicaties of het systeem kunnen crashen en aanvallers 'gevoelige gebruikersinformatie' kunnen stelen. Wat die informatie precies inhoudt laat Apple niet weten.

Apple heeft besloten de updates nu al uit te rollen in plaats van die te verwerken in de 26.6-versies van de besturingssystemen. Aanleiding zijn volgens het bedrijf zorgen dat met behulp van AI sneller exploits zijn te ontwikkelen. Het bedrijf zegt dat het daarom de tijd moet verkorten tussen het moment dat de patches voor het eerst publiek zijn en klanten die kunnen downloaden.