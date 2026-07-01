Kabinet nog steeds bezig met plannen voor eigen soevereine chatapp

Het kabinet is nog altijd bezig met plannen voor de ontwikkeling van een eigen soevereine chatapp die open source zal zijn. Daarnaast vindt er op dit moment een test plaats met een Europese zakelijke chatapp. Dat laat staatssecretaris Aerdts voor Digitale Economie weten op Kamervragen. FVD-Kamerlid Houwelingen had vragen gesteld over de veiligheid van WhatsApp en andere versleutelde chatapps. Aanleiding voor de vragen was berichtgeving van Bloomberg dat Meta in de VS beschuldigd is van het kunnen lezen van WhatsApp-berichten en dat de Amerikaanse autoriteiten onderzoek deden naar claims dat Meta toegang tot WhatsApp-berichten heeft.

"Doorbreking van verwachte beveiliging is in algemene zin zorgwekkend. Het is wel goed om te vermelden dat berichten in WhatsApp tussen verzender en ontvanger in principe versleuteld zijn", stelt Aerdts. "Alleen berichten die worden verzonden naar de Meta AI middels het commando “@Meta AI” gevolgd door een vraag, zijn in te zien door Meta. De rest van de berichtenconversatie blijft volgens Meta versleuteld. WhatsApp heeft wel toegang tot zogenoemde verkeersgegevens (metagegevens)."

Houwelingen wilde ook van de staatssecretaris weten of zij bereid is om onafhankelijk onderzoek te laten doen naar de vraag of WhatsApp-berichten daadwerkelijk end-to-end versleuteld zijn en niet toegankelijk zijn voor Meta, haar medewerkers, opdrachtnemers of andere derden. "We richten onze capaciteit en inspanningen op het realiseren van eigen, veilige digitale voorzieningen. De Rijksoverheid is bezig met een plan voor de ontwikkeling van een eigen, soevereine chatapplicatie voor communicatie tussen ambtenaren onderling", reageert de bewindsvrouw.

Aerdts voegt toe dat er op dit moment een pilot plaatsvindt met een niet nader genoemde Europese zakelijke chatapp. "Deze app wordt momenteel getest binnen een beperkte groep gebruikers. Op basis van die ervaringen bekijken we hoe we de kennis en ervaring kunnen onderbrengen in de eigen, soevereine chatapplicatie voor communicatie tussen ambtenaren onderling." Tevens stelt de bewindsvrouw dat de nog te ontwikkelen soevereine chatoplossing open source zal zijn.

Er wordt in Den Haag al jaren gesproken over de ontwikkeling van een eigen chatapp. Begin 2024 jaar nam de Tweede Kamer een motie aan waarin het kabinet werd opgeroepen om onderzoek te doen naar een speciale chatapp voor zakelijk contact door ambtenaren en ministers. Het zou dan kunnen gaan om een door de overheid te ontwikkelen chatapp of het gebruik van een al bestaande app.

Eind 2024 liet de toenmalige staatssecretaris voor Digitalisering weten dat het Rijk had besloten tot het uitvoeren van een proof-of-concept van een eigen chatapp voor ministers en ambtenaren, om zo te kijken of dit een haalbaar idee is. Het bleef lange tijd stil rondom de chatapp, totdat voormalig staatssecretaris Van Marum voor Digitalisering afgelopen oktober meldde dat het kabinet nog steeds van plan is om een eigen Rijksbrede chatapplicatie te ontwikkelen. Verdere details over de chatapp of de planning hieromtrent werden niet gegeven.