Belgische politie richt aparte eenheid op voor bestrijding van phishing

De Belgische politie heeft een aparte eenheid opgericht die zich met de bestrijding van phishing gaat bezighouden. De 'Nationale Cel Phishing' bestaat uit gespecialiseerde 'cyberspeurders', administratieve ondersteuning en misdrijfanalisten om trends, fenomenen en criminele structuren achter phishing in kaart te brengen. De focus ligt op de personen die phishingcampagnes opzetten, daders met specifieke rollen en het wegsluizen van gestolen geld.

“Dit is een belangrijke en noodzakelijke stap in de strijd tegen phishing”, zegt Eric Snoeck, commissaris-generaal van de Federale Politie. "Door feiten van phishing te clusteren en verbanden te leggen, zullen we criminele netwerken doelgerichter kunnen aanpakken." De eenheid moet ook zorgen voor een betere coördinatie van de strijd tegen phishing door versnipperde informatie uit dossiers van politieregio's en federale diensten te bundelen, bepaalde werkwijzen te detecteren, daderprofielen te vergelijken en verbanden tussen de verschillende dossiers te leggen.

Voor de analyses maakt de Nationale Cel Phishing gebruik van Phishnet, een platform dat phishingmeldingen omzet in visuele weergaven. "Het systeem maakt het mogelijk om gelijkaardige feiten aan elkaar te koppelen en patronen te herkennen die anders onopgemerkt blijven", aldus de Federale Politie. De eenheid werkt ook samen met verschillende partners. Zo wisselt Phishnet informatie uit met het Centre for Cybersecurity Belgium (CCB). Daarnaast wordt ook gebruikgemaakt van Phishline, een tool die ervoor zorgt dat bepaalde informatie uit phishingaangiften automatisch wordt doorgestuurd naar de juiste partners, zoals de bank van het slachtoffer, het CCB en het meldpunt van de Belgische ministerie van Economie.

"De samenleving verandert, criminele praktijken evolueren continu. Ook wij moeten snel kunnen schakelen. Door technologie, data-analyse en samenwerking slim te combineren, versterken we niet alleen onze eigen slagkracht, maar ook die van al onze partners. Want geen enkele organisatie kan phishing alleen bestrijden", zegt Snoeck. De nieuwe eenheid gaat deze zomer van start en wordt de komende periode verder uitgebouwd.