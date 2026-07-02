Overheid financiert AppInspector.nl, website die privacy van apps beoordeelt

De overheid heeft deels een website gefinancierd die onder andere de privacy en betrouwbaarheid van apps beoordeelt. AppInspector.nl kijkt naar verschillende aspecten van een app, zoals privacy, betrouwbaarheid en de beveiliging van financiële gegevens. "AppInspector geeft informatie waarmee je kunt controleren of je een app zonder risico kunt installeren", zo laat de website weten.

"Om het publiek te helpen meer inzicht te krijgen in de risico’s van apps heeft Binnenlandse Zaken subsidie verstrekt aan AppInspector, een gratis online tool waarin de risico’s van het gebruik van vaak gedownloade apps inzichtelijk wordt gemaakt. De lancering van AppInspector vindt in 2026 plaats", maakte voormalig staatssecretaris Van Marum voor Digitalisering afgelopen december bekend.

Eerder deze week verwees staatssecretaris Aerdts voor Digitale Economie in antwoord op Kamervragen over de veiligheid van WhatsApp en andere chatapps naar de website. "Advies aan Nederlanders die gebruik maken van chatapps, is zich bewust te zijn van mogelijke veiligheidsrisico’s. Over de privacyrisico’s van WhatsApp is informatie beschikbaar op veiliginternetten.nl. Sinds kort is er ook de mogelijkheid een check te doen op de veiligheid van apps via www.appinspector.nl."

AppInspector wordt deels gefinancierd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en ondersteund door Hague Security Delta (HSD) en Hogeschool Leiden. Daarnaast krijgt AppInspector ook steun van vrijwilligers, betaalde opdrachten en giften, zo laat de website zelf weten.