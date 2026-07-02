Staatssecretaris: overheid moet geen vpn en adblocker voor burgers ontwikkelen

De overheid moet geen vpn, adblocker of antivirussoftware voor burgers ontwikkelen en zo met marktpartijen concurreren, zo stelt staatssecretaris Aerdts voor Digitale Economie in reactie op een motie van PRO en ChristenUnie die afgelopen maart werd ingediend. De politieke partijen roepen in de motie op tot het ontwikkelen van een basispakket digitale veiligheid, omdat mensen vaak niet weten wat zij kunnen doen om zich op internet te beschermen, aldus de indieners.

"Het is te ingewikkeld om te installeren, er is zo veel op de markt dat je keuzestress krijgt of het is simpelweg gewoon te duur. In deze digitale wereld moet je veiligheid eigenlijk ook niet privatiseren. Daar zijn de uitdagingen gewoonweg te groot voor", stelde PRO-Kamerlid Kathmann in een uitleg over de motie die ze samen met ChristenUnie-Kamerlid Ceder indiende. "Ik snap dat hier al een markt voor is, maar als die niet levert wat mensen nodig hebben om zich nu te beschermen, dan moet je wat nieuws doen. Ik vraag het kabinet om met mij mee te denken over hoe zo'n basispakket digitale veiligheid eruit zou kunnen zien en op welke manier je dat kan realiseren."

"Overwegende dat een publiek aangeboden basispakket digitale veiligheid cyberveiligheid toegankelijk kan maken voor mensen ongeacht hun digitale vaardigheid of inkomen; verzoekt de regering om een basispakket digitale veiligheid te ontwikkelen, samen met Nederlandse bedrijven, met in ieder geval een vpn, een adblocker, een wachtwoordmanager en antivirussoftware; verzoekt de regering om dit basispakket digitale veiligheid te ontwikkelen met toegankelijkheid als uitgangspunt, dit pakket publiek aan te bieden", zo luidt de tekst van de motie.

Aerdts is vanuit het kabinet nu met een reactie op de motie gekomen. "Diverse marktpartijen bieden al veiligheidspakketten aan en een deel van die producten wordt ook gratis aangeboden. Zoals besproken zullen dergelijke pakketten door de markt zelf moeten worden aangeboden, omdat de overheid niet moet concurreren met de markt", aldus de staatssecretaris.

Een aantal dagen geleden vond er een debat van de commissie Digitale Zaken plaats, waarin Kathmann liet weten dat de motie geen oproep is om de overheid zelf een basispakket digitale veiligheid te laten ontwikkelen. Tijdens het debat liet Aerdts weten dat ze in gesprek zal gaan met aanbieders van vpn's, virusscanners en wachtwoordmanagers om samen naar de inhoud en toegankelijkheid van het aanbod te kijken en hoe dit eventueel kan worden verbeterd.

Bewindslieden kunnen een oordeel over ingediende moties geven, bijvoorbeeld het ontraden of overnemen ervan. Nu Kathmann duidelijk heeft gemaakt dat de motie geen oproep is tot een door de overheid ontwikkeld veiligheidspakket geeft Aerdts de motie het 'oordeel Kamer', wat inhoudt dat ze geen standpunt inneemt en het eens is met de uitkomst van de stemming. De Tweede Kamer moet nog over de motie stemmen.