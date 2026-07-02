Europees Parlement stemt voor derde keer over chatcontrole 1.0

Het Europees Parlement stemt volgende week voor een derde keer over chatcontrole 1.0. Twee keer eerder werd het voorstel verworpen, maar voorstanders proberen het nu opnieuw. Tegenstanders noemen de werkwijze schokkend, ook omdat veel Europarlementariërs dan op vakantie zijn. Een tijdelijke Europese uitzondering waardoor techbedrijven chatberichten en 'interpersoonlijke communicatie' van gebruikers massaal op vrijwillige basis mochten scannen, ook wel 'chatcontrole 1.0' genoemd, verliep begin april.

Onderhandelingen tussen het Europees Parlement en de EU-lidstaten over een verlenging liepen stuk. Daardoor mogen techbedrijven het verkeer van hun gebruikers niet meer scannen. In een reactie lieten Google, Meta, Microsoft en Snap weten dat Europese beleidsmakers de maatregel alsnog moeten verlengen. In de tussentijd zeggen de techbedrijven dat ze op de betreffende interpersoonlijke communicatiediensten 'vrijwillige actie' blijven ondernemen. Om welke diensten het precies gaat en hoe deze actie eruitziet is niet bekendgemaakt.

Het is niet mogelijk om verlopen Europese regelgeving te verlengen. Daarom is de Raad van plan om het oorspronkelijke wetsvoorstel te herschrijven. Er wordt in een versnelde procedure een nieuw wetsvoorstel met identieke inhoud gemaakt. Critici stellen dat op deze manier democratische controleorganen worden omzeild. Ook zouden in dit geval een opinie van de Europese privacytoezichthouder en onderzoek naar de privacy-inbreuken niet nodig zijn, zo meldt het Duitse Heise. Volgens de website wordt het voorstel met spoed op de parlementaire agenda geplaatst om zo Europarlementariërs te verrassen en het voorstel alsnog goedgekeurd te krijgen.

"Schokkend: Volgende week, terwijl veel Europarlementariërs op vakantie zijn, wordt chatcontrole 1.0 er stiekem via een derde stemming doorheen gedrukt! Stop de coup en waarschuw NU je Europarlementariërs", schrijft voormalig Europarlementariër en burgerrechtenexpert Patrick Breyer op Mastodon. Volgens Breyer zijn bijna alle EU-landen, waaronder Nederland, voorstander van chatcontrole 1.0.