Geldmaat voldeed voor het eerst aan afspraken over geldautomaten

Geldmaat heeft voor het eerst voldaan aan de afspraken die zijn gemaakt over de bereikbaarheid en beschikbaarheid van geldautomaten. Dat staat in het nieuwste rapport van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB). Geldmaat is het bedrijf dat de geldautomaten voor ABN Amro, ING en Rabobank verzorgt. Jarenlang wist het niet te voldoen aan de afspraken van het Convenant Contant Geld. Deze afspraken gaan onder andere over de norm dat elke Nederlander binnen vijf kilometer een geldautomaat moet hebben en de beschikbaarheid van de automaten.

In het derde kwartaal van 2025 voldeed Geldmaat voor het eerst aan de afspraken, aldus het MOB (pdf). Volgens de organisatie moet contant geld goed blijven functioneren als betaalmiddel. "Zolang het Convenant nog niet overbodig is door de aankomende Wet chartaal betalingsverkeer houdt het MOB de naleving hiervan nauwlettend in de gaten", zo laat het MOB verder weten. Minister Heinen van Financiën kwam afgelopen maart met een concept-voorstel waarin regels staan voor het beschikbaar en betaalbaar houden van contant geld in Nederland. Het gaat om een verdere uitwerking van de eerder aangenomen Wet chartaal betalingsverkeer die ervoor moet zorgen dat cash bereikbaar, beschikbaar en betaalbaar blijft. Zo moeten geldautomaten een beschikbaarheid van 98 procent hebben. Ook gaat het om maximumtarieven voor het opnemen van bankbiljetten.

"Ik vind het belangrijk dat contant geld goed kan blijven functioneren als betaalmiddel", stelt minister Heinen in een reactie op het MOB-rapport. Hij wijst naar de Wet chartaal betalingsverkeer die onlangs door de Eerste Kamer werd aangenomen. "Momenteel werk ik aan een onderliggend besluit waarin de eisen die aan de chartale infrastructuur worden gesteld nader worden uitgewerkt." De minister wil dit besluit na de zomer naar de Tweede Kamer sturen. Het is de bedoeling dat de Wet chartaal betalingsverkeer op 1 januari 2027 in werking treedt. "Totdat deze wet in werking treedt, gelden de afspraken uit het Convenant Contant Geld", aldus de bewindsman.

Het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) is een overlegplatform waarin organisaties afspraken maken over het betalingsverkeer in Nederland. Onder andere De Nederlandsche Bank (DNB), Betaalvereniging Nederland, Consumentenbond, Centraal Bureau Levensmiddelenhandel, Thuiswinkel.org, Goede Doelen Nederland, ANBO-PCOB, Oogvereniging en de Nederlandse Vereniging van Banken zijn deelnemer. Het ministerie van Financiën en het ministerie van Economische Zaken zijn waarnemers in het MOB.