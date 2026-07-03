RDI: storingen bij telecomproviders vaak door configuratiefouten en updates

Storingen en andere incidenten bij telecomproviders worden vaak veroorzaakt door configuratiefouten en problemen met software-updates, zo laat de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) vandaag weten. De toezichthouder analyseerde de incidenten die telecombedrijven het afgelopen jaar rapporteerden. Telecomproviders zijn wettelijk verplicht om incidenten met aanzienlijke gevolgen te melden bij de RDI als toezichthouder.

Bijna alle meldingen (92 procent) die vorig jaar werden gedaan gaan over storingen waardoor klanten geen of beperkt gebruik kunnen maken van internet of telefonie. De meeste incidenten (56 procent) hebben een fysieke oorzaak, zoals kabelbreuken door graafwerkzaamheden. In 36 procent van de incidenten ligt de oorzaak bij softwareproblemen, zoals fouten in instellingen of problemen bij software-updates.

Verder blijkt dat in zo'n driekwart van de gemelde incidenten een externe partij betrokken is. Het gaat dan bijvoorbeeld om een leverancier die een software-update installeert wat misgaat. "Ook als de oorzaak van een incident buiten de eigen organisatie ligt, blijft de telecomaanbieder zelf verantwoordelijk", aldus de RDI.

De meeste providers nemen na een incident maatregelen. Zo wordt na veertig procent van de incidenten de monitoring verbeterd. Het gaat dan bijvoorbeeld om temperatuurmonitoring voor koeling of waarschuwingen bij uitval van netwerkapparatuur. "Dit soort basismonitoring had een deel van de incidenten eerder kunnen signaleren", zo laat de toezichthouder weten.