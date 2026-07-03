Zorgen in Kamer of EU en VS na uitspraak hof nog data mogen uitwisselen

In de Tweede Kamer zijn zorgen of de Europese Unie en Verenigde Staten na een uitspraak van het Amerikaans hooggerechtshof nog wel persoonsgegevens mogen uitwisselen en of Nederland wel voorbereid is mocht dit straks niet meer mogen. Dat blijkt uit Kamervragen die PRO vandaag aan staatssecretaris Aerdts voor Digitale Economie stelde.

De doorgifte van persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Unie is alleen in bepaalde gevallen toegestaan. Eén van die gevallen is op basis van een adequaatheidsbesluit. De Europese Commissie moet dan bepalen dat het land persoonsgegevens van Europeanen op een niveau beschermt dat vergelijkbaar is met de AVG. Voor vijftien landen is een dergelijk adequaatheidsbesluit genomen, waaronder de Verenigde Staten.

Eén van de eisen die de EU stelt is dat in het betreffende land een "onafhankelijke" autoriteit toezicht houdt. De Verenigde Staten heeft hiervoor de Federal Trade Commission (FTC) aangewezen. Het Amerikaans hooggerechtshof bepaalde onlangs dat de onafhankelijkheid van de FTC ongrondwettig is. Volgens privacyorganisatie noyb is hiermee het Data Privacy Framework (DPF), het akkoord voor de data-uitwisseling tussen de EU en VS, opgeblazen. Privacy-activist en noyb-oprichter Max Schrems riep de Europese Commissie eerder deze week op om het adequaatheidsbesluit over de Verenigde Staten in te trekken.

PRO-Kamerlid Kathmann heeft staatssecretaris Aerdts vandaag om opheldering gevraagd. "Deelt u onze zorgen dat deze uitspraak gevolgen kan hebben voor de rechtmatige data-uitwisseling tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten? Wat zouden die gevolgen volgens u kunnen zijn?" De bewindsvrouw moet ook duidelijk maken of Nederland voorbereid is op een scenario waar het Data Privacy Framework ongeldig wordt verklaard.

Kathmann wil verder weten welke toezichthouder moet toezien op de (on)rechtmatige uitwisseling van data met Amerikaanse partijen als het DPF ongeldig wordt verklaard en of er scenario’s denkbaar zijn waarin aanvullende maatregelen niet volstaan en data niet meer rechtmatig met Amerikaanse partijen kan worden gedeeld. "Deelt u de mening dat de enige zekere maatregel om onrechtmatige data-uitwisseling met de Verenigde Staten te voorkomen is om veel minder afhankelijk te worden van Amerikaanse techbedrijven?", vraagt Kathmann als laatste. Aerdts heeft drie weken om met een reactie te komen.