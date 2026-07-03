Belgische politie verspreidt 50.000 broodzakken met tips tegen fraude

De Belgische politie verspreidt de komende weken 50.000 broodzakken met tips tegen bankhelpdeskfraude. Een soortgelijke actie werd vorig jaar ook uitgevoerd. "Het aantal aangiftes van online oplichting stijgt. Ook in onze zone. Cybercriminelen vinden nieuwe manieren om ons op te lichten en ze hebben heel wat informatie tot hun beschikking waarmee ze ons vertrouwen kunnen winnen. Met de campagne ‘Maak de juiste klik’ focussen we ons op vier eenvoudige tips", zo laat de politie van de regio Arro Ieper weten.
De campagne legt mensen uit dat politie en bankmedewerkers geen codes via de telefoon vragen en ook geen bankpassen thuis komen ophalen, de Card Stop-dienst van Belgische banken nooit contact opneemt en gebruikers nooit op verzoek van een beller met identificatie-app Itsme ergens moeten inloggen. "Een boodschap is vaak geloofwaardiger als ze van iemand uit een vertrouwde omgeving komen. Daarom kozen we deze kanalen om de campagne te verspreiden", aldus het politiekorps. Voor deze lokale aanpak zal worden samengewerkt met lokale bakkers, apotheken, huisartsen, gemeentes en banken. Zo doen meer dan veertig bakkers aan de campagne mee, meldt VRT NWS.
"Gemiddeld zitten we aan een viertal aangiftes per dag. Dit jaar al zitten we aan een nadeel van zo'n 8 miljoen euro. En dat is maar het topje van de ijsberg", laat Jan Depuydt van de Local Computer Crime Unit (LCCU) tegenover de omroep weten. "We zien de jongste jaren dat de cijfers alleen maar stijgen."
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