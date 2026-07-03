Bunq moet klant die via Google Pay-wallet werd bestolen 5.000 euro vergoeden

Bunq moet een klant die het slachtoffer werd van fraude via een aan zijn bankrekening gekoppelde Google Pay-wallet het schadebedrag van 5.000 euro vergoeden. Dat heeft het financiële klachteninstituut Kifid bepaald. Vanaf de rekening van de klant werden meerdere betalingen met een totaalbedrag van 5.000 euro uitgevoerd. De klant stelde dat hij geen toestemming voor deze transacties had gegeven en verzocht bunq het bedrag te vergoeden.

Bunq stelde dat de betalingen waren uitgevoerd met een Google Pay-wallet waar de betaalpas van de klant aan was toegevoegd. De klant beweerde dat hij dit niet had gedaan en stapte naar het Kifid. Het klachteninstituut besloot vervolgens te kijken wie er gelijkt heeft. Volgens het Kifid staat vast dat bunq twee sms-berichten naar de klant heeft gestuurd met een code voor het koppelen van de bankpas aan de Google Wallet-app en een melding dat dit gelukt was.

"Voor de beoordeling of sprake is van toegestane betalingstransacties komt het aan op de vraag of instemming met de betaalopdrachten is verleend overeenkomstig de tussen de consument en de bank overeengekomen vorm en procedure. In de algemene voorwaarden die tussen partijen van toepassing zijn staat: “Je kan deze pas toevoegen aan je Mobile Wallet via de bunq app"", aldus het Kifid. De verstuurde sms-berichten zijn geen bewijs dat de betaalpas via de bunq-app is toegevoegd, zoals in de algemene voorwaarden staat vermeld, aldus het klachteninstituut.

Kifid vroeg bunq tijdens de behandeling om bewijs dat de klant verantwoordelijk was voor het koppelen van de betaalpas aan de Google Pay-wallet, waarbij werd gevraagd om relevante informatie uit de administratie van bunq, zoals het gebruikte apparaat en ip-adres. Bunq heeft deze informatie, of andere loggegevens, echter niet verstrekt en zo niet bewezen dat de betaalpas via de bunq-app is toegevoegd, oordeelt het Kifid.

Omdat bunq geen bewijs heeft geleverd van een rechtsgeldige koppeling van de betaalpas aan Google Pay, kan de bank ook niet aantonen dat de klant heeft ingestemd met de latere Google Pay-betalingen. Volgens het Kifid is er daarom sprake van niet-toegestane betalingstransacties. Bij niet-toegestane betalingstransacties moet de bank de klant onmiddellijk het bedrag van de niet-toegestane betalingstransacties terugbetalen, behalve als er sprake is van frauduleus of grof nalatig handelen.

"Hoewel het aan de bank is om te stellen en – na gemotiveerde betwisting door de consument – te bewijzen dat sprake is van grove nalatigheid aan de zijde van de consument, rust op de consument een verzwaarde motiveringsplicht. Dat betekent dat hij de bank ten minste enig inzicht moet geven in de wijze waarop zijn betaalpas is toegevoegd aan een Google Pay-wallet. Echter, nu de bank niet heeft aangetoond dat de betaalpas is toegevoegd op de overeengekomen wijze, zou het onaanvaardbaar zijn van de consument te verlangen dat hij zulk inzicht geeft", aldus het Kifid. Dat oordeelt dat bunq de vijfduizend euro binnen vier weken moet terugbetalen (pdf).