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Bits of Freedom: AIVD en MIVD lijken eigen AI te trainen met data van burgers

maandag 6 juli 2026, 10:02 door Redactie, 7 reacties

Inlichtingendiensten AIVD en MIVD lijken hun eigen AI te trainen met data van burgers, zo stelt burgerrechtenbeweging Bits of Freedom (BoF). De organisatie reageerde op een rapport van de Commissie Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) over het onrechtmatig verwerken van persoonsgegevens in bulkdata door de inlichtingendiensten en dat die persoonlijke privacy beter moeten beschermen.

Bij de uitvoering van hun taken maken de AIVD en MIVD gebruik van zogenaamde bulkdatasets. Het gaat om omvangrijke verzamelingen persoonsgegevens met soms miljoenen regels gegevens. Daarbij kan het gaan om namen en telefoonnummers maar ook om locatiegegevens, socialmediagegevens of inhoudelijke communicatiegegevens. De gebruikte datasets zijn afkomstig van overheidsinstanties. Het kan echter ook gaan om commercieel verkrijgbare datasets, of gestolen datasets die door criminelen worden aangeboden.

De CTIVD concludeert dat de AIVD en de MIVD hun processen niet goed op orde hebben. Zo hadden groepen medewerkers onrechtmatig toegang tot persoonsgegevens. Ook werden grote hoeveelheden persoonsgegevens in meerdere gevallen te lang bewaard. In het onderzoeksrapport spreekt de toezichthouder over "ernstige risico’s en onrechtmatigheden met betrekking tot de toegang van medewerkers tot bulkdatasets".

Bits of Freedom stelt dat er drie zaken aan het CTIVD-rapport opvallen. De eerste is dat dit niet de eerste keer is dat de diensten de wet niet naleven. Zo bleek ook al in 2020 dat de AIVD en MIVD gegevens van miljoenen burgers veel te lang bewaarden. "Het tweede dat opvalt is dat het erop lijkt dat de geheime diensten hun eigen AI aan het trainen zijn… met onze data. Ze lijken daarbij zelfs gegevens te kopen die afkomstig zijn uit datalekken", aldus de burgerrechtenbeweging.

Als laatste laat het rapport volgens BoF zien dat bindend toezicht op de diensten nodig is. "Alleen dan kunnen burgers en politiek inzicht krijgen in wat de geheime diensten in de praktijk doen, daar een mening over vormen, en kan er politieke verantwoordelijkheid worden genomen." Verder stelt Bits of Freedom dat het rapport vragen oproept over de herziening van inlichtingenwet Wiv2017, die naar verwachting volgende maand tijdens de zomervakantie ter consultatie wordt aangeboden. "De diensten willen alsmaar meer macht, terwijl ze steeds weer laten zien niet om te kunnen gaan met de macht die we ze al hebben gegeven", zegt BoF-directeur Evelyn Austin.

Reacties (7)
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Vandaag, 10:05 door Anoniem
Ah, Palentir-NL
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Vandaag, 10:22 door Anoniem
Die hebben gezien wat Palantir doet en hebben gedacht, dat kunnen wij ook. Aangezien Nedeland al decennia tap kampioen is, zullen ze bulken van de data. En dan heeft zo'n LLM ineens een gigantisch inzicht in zaken waar het geen inzicht zou horen te hebben. Vooral niet in de verkeerde handen.

Dit past uiteraard als water en vis als je naar het verleden kijkt van deze instellingen. En er is immers belastinggeld genoeg om zoiets te trainen. Want dat kost tonnen tot miljoenen. Maar ach, met een bezuiniging op de pensioenen of ouderenzorg is dat weer gecompenseerd natuurlijk ...

What's new? Niet dat het normaal is. Want dat is het niet.
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Vandaag, 10:55 door Anoniem
Niet verbaasd.
De overheid heeft hoe dan ook sch**t aan burgers. Dus waarom zou je überhaupt overwegen om zorgvuldig met hun data om te gaan / je aan de wet te houden?
Want zo werkt dat in Nederland: de overheid is de vijand.
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Vandaag, 11:07 door Anoniem
Door Anoniem: Ah, Palentir-NL
Palantir world-wide.

California is currently considering a controversial piece of legislation. Assembly Bill 2047 (AB 2047) which proposes a major overhaul on the sale and operation of 3D printers in the state.

Cloud spyware in je 3D printer powered by Palantir.

Controle controle controle freaks....
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Vandaag, 11:14 door Anoniem
aivd en mivd hebben niets aan kost bakken met geld
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Vandaag, 11:16 door Anoniem
Ook deze diensten moeten er vanuit gaan dat deze data vroeg of laat een keer online komt te staan of in verkeerde handen valt. Met veel macht, komt veel verantwoordelijkheid kijken.
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Vandaag, 11:16 door Anoniem
En dan zegt die Pieter Cobelens (gisteren nog bij Oranjezomer) dat we te moeilijk doen om onze privacy, dat we meer vertrouwen moeten hebben in de goede bedoelingen van onze overheid!
Mevrouw Mariëtte Moussault en Bert Hubert die beide zijn opgestapt kijken hier iets anders naar.
Al die vertegenwoordigers van die 'diensten' inclusief politici J&V (heden als verleden) zien het gevaar niet meer in wat de gevolgen zijn met hun wensen naar nóg meer toegang in ons priveleven. Zijn verblind door al die -zogenaamde- gevaren en dreigingen waar ze mee te maken hebben (gehad). Zich uitspreken over die zaken is niet mogelijk vanwege nationale veiligheid(-babla). Maar daar tegenover niet het gevaar inzien dat ze met die wensen het land naar een politiestaat ontwikkelen wordt dan afgewimpeld dat we meer vertrouwen moeten hebben in onze overheid.
Die overdatum data, die dus al lang weg-geflikkert had moeten zijn, is dus waarschijnlijk gebruikt om die Ai te trainen en zal dus nooit meer weggaan. Zal dit één van die dingen zijn waarom Moussault is opgestapt?
En dan vragen om meer vertrouwen!? Zal die vraag wederzijds willen stellen aan ónze overheid die ons -burgers- eigenlijk allemaal labelen als verdachte die allemaal 24/7 gecontroleerd moeten worden!
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