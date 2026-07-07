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Microsoft komt met Cloud rebuild voor herstellen van Windows 11-computers

dinsdag 7 juli 2026, 11:04 door Redactie, 3 reacties

Microsoft heeft een nieuwe feature aangekondigd die Windows 11-computers vanuit de cloud moet herstellen, waarbij er zonder het gebruik van een usb-stick een schoon besturingssysteem wordt geïnstalleerd. Cloud rebuild werkt ook als Windows niet opstart en wordt vanuit de Windows Recovery Environment (WinRE) gestart. Vervolgens zal Cloud rebuild de Windows-image en bijbehorende drivers voor het systeem downloaden.

Voorwaarde voor het functioneren van Cloud rebuild is de aanwezigheid van een werkende Windows Recovery Environment, dat de systeemfabrikant een werkende netwerkdriver aan WinRE heeft toegevoegd en het systeem internettoegang heeft. In het geval van wifi-netwerken kunnen gebruikers tijdens het proces hun wifi-wachtwoord invoeren. Microsoft merkt op dat Cloud rebuild de systeemschijf formatteert en alle lokaal opgeslagen bestanden, accounts, apps en instellingen verwijdert. Cloud rebuild is nu beschikbaar in de Windows 11 Insider Preview Builds. Wanneer de feature in de standaard Windows 11-versie verschijnt is nog onbekend.

Reacties (3)
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Vandaag, 11:10 door Anoniem
Stuitend hoeveel tijd er aan 'recovery' besteed wordt.
Je kan ook gewoon zorgen dat het spul gewoon draait...
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Vandaag, 11:15 door Anoniem
Door Anoniem: Stuitend hoeveel tijd er aan 'recovery' besteed wordt.
Je kan ook gewoon zorgen dat het spul gewoon draait...

Nogal kort(zichtig) door de bocht. Kan zich altijd een situatie voordoen dat je iets moet herstellen en dit kan er bij helpen om dat sneller en efficienter te doen.
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Vandaag, 11:25 door Anoniem
gewoon 1x per jaar je pc/laptop opnieuw installeren klaar en schoon van rommel.. simpel toch.
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