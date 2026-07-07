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Europees Parlement stemt voor procedure om chatcontrole 1.0 weer in te voeren

dinsdag 7 juli 2026, 14:07 door Redactie, 6 reacties

Het Europees Parlement heeft vandaag voor een spoedprocedure gestemd om chatcontrole 1.0 weer in te voeren, nadat het Parlement eerder twee keer tegen stemde. "Een donkere dag voor privacy en democratie", reageert voormalig Europarlementariër Patrick Breyer op Mastodon. Donderdag zal het Europees Parlement sover de inhoud van de wet stemmen.

Alleen een absolute meerderheid kan de invoering van chatcontrole 1.0 nu nog voorkomen, maar Breyer liet eerder al weten dat dit nagenoeg onmogelijk zal zijn. Donderdag is namelijk de laatste dag voor het zomerreces van het Parlement. Volgens Breyer leert de ervaring dat op deze dag veel minder Europarlementariërs aanwezig zijn. Daarnaast stemden vandaag 331 Europarlementariërs voor en 304 tegen. Er waren elf onthoudingen.

Een tijdelijke Europese uitzondering waardoor techbedrijven chatberichten en 'interpersoonlijke communicatie' van gebruikers massaal op vrijwillige basis mochten scannen, ook wel 'chatcontrole 1.0' genoemd, verliep begin april. Onderhandelingen tussen het Europees Parlement en de EU-lidstaten over een verlenging liepen stuk. Daardoor mogen techbedrijven het verkeer van hun gebruikers niet meer scannen. Mede door een 'coup' van de president van het Europees Parlement, Roberta Metsola, de EU-lidstaten en de Europese Volkspartij wordt nu voor een derde keer geprobeerd om chatcontrole 1.0 weer in te voeren.

Reacties (6)
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Vandaag, 14:15 door Anoniem
Even terugspoelen…
Hoe zat het ook alweer met briefgeheim en wat is daarmee gebeurd?
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Vandaag, 14:16 door Anoniem
Uit de Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden:
1. Grondrechten Artikel 13
lid 1. Ieder heeft recht op eerbiediging van zijn brief- en telecommunicatiegeheim.
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Vandaag, 14:19 door Anoniem
Pijnlijk dat dit er toch door komt.
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Vandaag, 14:22 door Anoniem
Zo werkt de EUSSR dus. Net zo lang blijven proberen (en ondertussen natuurlijk ook 'kneden') tot iets wordt aangenomen - wat al 2x is weg gestemd.

Wanneer stoppen we nou gewoon eens met die het EU-onzin?
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Vandaag, 14:26 door Anoniem
Uit de grondwet van België:
Titel II, De Belgen en hun rechten
Artikel 29
Het briefgeheim is onschendbaar.
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Vandaag, 14:40 door Anoniem
Tijd om Malta uit de EU te ************
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