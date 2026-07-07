Europees Parlement stemt voor procedure om chatcontrole 1.0 weer in te voeren

Het Europees Parlement heeft vandaag voor een spoedprocedure gestemd om chatcontrole 1.0 weer in te voeren, nadat het Parlement eerder twee keer tegen stemde. "Een donkere dag voor privacy en democratie", reageert voormalig Europarlementariër Patrick Breyer op Mastodon. Donderdag zal het Europees Parlement sover de inhoud van de wet stemmen.

Alleen een absolute meerderheid kan de invoering van chatcontrole 1.0 nu nog voorkomen, maar Breyer liet eerder al weten dat dit nagenoeg onmogelijk zal zijn. Donderdag is namelijk de laatste dag voor het zomerreces van het Parlement. Volgens Breyer leert de ervaring dat op deze dag veel minder Europarlementariërs aanwezig zijn. Daarnaast stemden vandaag 331 Europarlementariërs voor en 304 tegen. Er waren elf onthoudingen.

Een tijdelijke Europese uitzondering waardoor techbedrijven chatberichten en 'interpersoonlijke communicatie' van gebruikers massaal op vrijwillige basis mochten scannen, ook wel 'chatcontrole 1.0' genoemd, verliep begin april. Onderhandelingen tussen het Europees Parlement en de EU-lidstaten over een verlenging liepen stuk. Daardoor mogen techbedrijven het verkeer van hun gebruikers niet meer scannen. Mede door een 'coup' van de president van het Europees Parlement, Roberta Metsola, de EU-lidstaten en de Europese Volkspartij wordt nu voor een derde keer geprobeerd om chatcontrole 1.0 weer in te voeren.