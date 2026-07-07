Brussel roept op tot gebruik van AI voor het vinden van kwetsbaarheden

De Europese Commissie heeft organisaties vandaag opgeroepen om gebruik te maken van AI voor het vinden en verhelpen van kwetsbaarheden. Daarnaast zullen het Europese cyberagentschap ENISA en een onderzoekscentrum van de Europese Commissie een 'veilig platform' ontwikkelen voor het testen van AI voor cybersecurity. Het gaat dan bijvoorbeeld om 'gesimuleerde omgevingen', aldus de aankondiging.
"Nieuwe, geavanceerde AI-modellen veranderen cybersecurity. AI kan worden misbruikt om kwetsbaarheden te vinden, aanvallen te automatiseren en de omvang en snelheid van cyberincidenten in een ongekend tempo te vergroten", aldus Brussel. volgens de Europese Commissie is het belangrijk dat AI-kennis zich ook in de EU ontwikkelt. Om daarvoor te zorgen wordt onder andere ingezet op een 'EU Grand Challenge on AI for cybersecurity', een wedstrijd die bedrijven, onderzoekers en organisaties bijeen moet brengen om AI-oplossingen voor cybersecurity te ontwikkelen.
Brussel zegt ook aan een blauwdruk te werken met regels voor het gebruik van geavanceerde AI-modellen. Verder stelt de Europese Commissie dat organisaties hun cyberhygiëne, maatregelen op het gebied van risicomanagement en 'security by design' principes moeten aanscherpen. Tevens wordt opgeroepen tot de inzet van al beschikbare AI-capaciteit voor het sneller vinden en verhelpen van kwetsbaarheden, alsmede het reageren op cyberaanvallen.
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