Mozilla voorziet Firefox voor iOS van ingebouwde adblocker en vpn-functie

Mozilla gaat de iOS-versie van Firefox voorzien van een ingebouwde adblocker en vpn-feature, zo heeft de ontwikkelaar in een roadmap aangekondigd. De vpn, die al in de desktopversie van Firefox aanwezig is, komt ook beschikbaar voor de Androidversie van de browser. De roadmap beschrijft verschillende features en aanpassingen die Mozilla de komende tijd aan Firefox wil doorvoeren.

In de categorie 'Privacy Controls' noemt Mozilla verschillende zaken. Zo wordt de vpn-feature die eerder aan desktopversie werd toegevoegd uitgebreid naar de Android- en iOS-versies. De ingebouwde vpn-functie, die inmiddels ook voor Nederlandse gebruikers beschikbaar is, laat het verkeer van gebruikers via een proxy lopen. Dat maakt het volgens Mozilla een eenvoudige manier om te voorkomen dat Big Tech het ip-adres van gebruikers kan tracken.

De iOS-versie van Firefox krijgt daarnaast een ingebouwde adblocker voor het blokkeren van trackers en advertenties. Er wordt geen melding gemaakt van een adblocker voor Android of de desktop, maar voor de deskopversie zijn bijvoorbeeld al allerlei adblockers via extensies beschikbaar. Verder wordt het mogelijk om in 'privénavigatie' via één klik alle cookies te verwijderen en krijgt Firefox Sync ondersteuning van passkeys. Mozilla laat niet weten wanneer de features aan Firefox worden toegevoegd.