Brussel daagt Nederland voor Hof wegens niet op tijd omzetten van NIS2-richtlijn

De Europese Commissie heeft Nederland en een aantal andere EU-lidstaten voor het Hof van Justitie van de Europese Unie gedaagd omdat de landen de NIS2-richtlijn niet op tijd naar nationale wetgeving hebben omgezet. De NIS2-richtlijn bevat allerlei regels op het gebied van de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen. Volgens Brussel is de richtlijn 'essentieel' voor de verbetering van de digitale weerbaarheid en responscapaciteit van publieke en private organisaties die in vitale sectoren actief zijn en van de EU als geheel.

De lidstaten hadden tot 17 oktober 2024 de tijd om de richtlijn om te zetten. De meeste lidstaten hebben dit inmiddels gedaan, maar Spanje, Frankrijk, Ierland en Nederland hebben de NIS2-richtlijn nog altijd niet volledig omgezet naar nationale wetgeving. De Commissie heeft Nederland er meermaals op gewezen dat het de richtlijn moet implementeren. Brussel heeft het Hof verzocht om de betreffende landen boetes op te leggen totdat die de NIS2-richtlijn in nationale wetgeving hebben omgezet.

Gisteren stemde de Eerste Kamer in met Cyberbeveiligingswet, wat de Nederlandse implementatie van de NIS2-richtlijn is. De wet treedt op 15 augustus in werking. Vanaf dat moment gelden nieuwe verplichtingen voor ruim achtduizend organisaties in Nederland op het gebied van cyberbeveiliging. Organisaties zijn zelf verantwoordelijk om te toetsen of ze onder de Cyberbeveiligingswet vallen. "Ik roep organisaties op om tijdig aan de nieuwe verplichtingen te voldoen", liet minister Van Weel van Justitie en Veiligheid naar aanleiding van de aangenomen wet weten.