VK wil met AI 'Cyber Shield' systemen op nationale schaal autonoom beschermen

De Britse overheid heeft plannen aangekondigd voor de ontwikkeling van een AI 'Cyber Shield' dat systemen op nationale schaal autonoom moet gaan beschermen. Het idee is dat AI-agents straks zelf systemen tegen aanvallen verdedigen en op zoek gaan naar kwetsbaarheden. Deze agents zullen op nationale schaal worden ingezet en belangrijke Britse ip-reeksen geautomatiseerd op kwetsbaarheden controleren. Ook zullen de agents informatie over waargenomen aanvallen verzamelen en delen.

"Het doel van Cyber Shield is het ontwikkelen van een nationale, gezamenlijke aanpak voor agentic cyber defence, gebruikmakend van geavanceerde AI om onze nationale cyberrisico's te identificeren, verminderen en op te lossen", aldus het Britse National Cyber Security Centre (NCSC). Volgens de Britse overheidsdienst zijn veel cyberaanvallen succesvol omdat basale beveiligingsmaatregelen niet worden gevolgd. Zo worden beveiligingsupdates niet of te laat uitgerold, blijven organisaties verouderde en niet meer ondersteunde systemen gebruiken en schiet toegangscontrole tot systemen en data tekort.

Tegelijkertijd zorgt AI ervoor dat aanvallen op grotere schaal en met grotere snelheid zijn uit te voeren, aldus het Britse NCSC. "Als gevolg zullen activiteiten die eerst weken duurden nu in minuten zijn uitgevoerd, waardoor verdedigers minder tijd hebben om ze te detecteren en erop te reageren. Dit vergroot de kans op succesvolle aanvallen." Concrete details over hoe het Cyber Shield eruit moet zien zijn er nog niet. Het Britse NCSC heeft een oproep gedaan aan overheidsinstanties, bedrijven, organisaties en academici om met de ontwikkeling van het systeem mee te helpen. Tevens worden organisaties opgeroepen om updates sneller te installeren, legacy systemen uit te faseren en AI te gebruiken voor het vinden van kwetsbaarheden.