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Cisco komt op 15 juli met belangrijke updates voor Identity Services Engine

donderdag 9 juli 2026, 11:17 door Redactie, 0 reacties

Cisco komt op 15 juli met belangrijke updates voor kwetsbaarheden in Cisco Identity Services Engine (ISE). Dat staat in een vooraankondiging van het netwerkbedrijf. Details over de beveiligingslekken zijn niet gegeven. Cisco ISE is een 'network access control' oplossing waarmee organisaties kunnen beheren welke endpoints, gebruikers en apparaten toegang tot het netwerk krijgen.

Kwetsbaarheden in Cisco ISE (CVE-2025-20337 en CVE-2025-20281) zijn in het verleden vaker gebruikt bij aanvallen, zo blijkt uit een overzicht van het Amerikaanse cyberagentschap CISA. Eind juni publiceerde Cisco voor het eerst een 'Advance Notification for Publication', toen wegens belangrijke updates voor Cisco Catalyst Center en antivirussoftware ClamAV die voor 1 juli gepland stonden.

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