Chatcontrole 1.0 is na stemming Europees Parlement weer van kracht

Chatcontrole 1.0, waarbij techbedrijven op grote schaal en ongericht de communicatie van hun gebruikers mogen controleren, is na een stemming in het Europees Parlement weer van kracht. Vandaag stemden 314 Europarlementariërs tegen het voorstel om de controle weer in te voeren, wat niet genoeg was voor de vereiste absolute meerderheid van 361 tegenstemmen. 276 Europarlementariërs stemden voor de invoering van het omstreden voorstel. Daarnaast waren er 17 onthoudingen. Verschillende Nederlandse Europarlementariërs, van de SGP, CDA en NSC, stemden voor chatcontrole, aldus de website HowTheyVote.eu.

Het Europees Parlement had in twee eerdere stemmingen ook al tegen chatcontrole 1.0 gestemd, maar vandaag waren er onvoldoende tegenstemmers. Een amendement om het scannen van privéberichten te beperken tot alleen verdachten die door een rechter waren aangewezen kon ook niet op voldoende steun rekenen. De controle gaat niet gelden voor end-to-end versleutelde communicatie, maar die worden volgens voormalig Europarlementariër Patrick Breyer toch al niet door de techbedrijven gecontroleerd. Hij noemt dit dan ook een symbolische uitzondering. "Amerikaanse techbedrijven mogen wederom zonder gerechtelijk bevel of voorafgaande verdenking privéberichten scannen", merkt Breyer op. Die stelt dat de controle privéberichten raakt op platforms zoals Instagram, Discord, Snapchat en Xbox, alsmede e-mails die via Gmail en iCloud worden verstuurd.

Een tijdelijke Europese uitzondering waardoor techbedrijven chatberichten en 'interpersoonlijke communicatie' van gebruikers massaal op vrijwillige basis mochten scannen, ook wel 'Chatcontrole 1.0' genoemd, verliep begin april. Onderhandelingen tussen het Europees Parlement en de EU-lidstaten over een verlenging liepen stuk. Daardoor mochten techbedrijven het verkeer van hun gebruikers niet meer scannen. Mede door een 'coup' van de president van het Europees Parlement, Roberta Metsola, de EU-lidstaten en de Europese Volkspartij is het nu toch gelukt om chatcontrole 1.0 weer in te voeren. De tijdelijke uitzondering blijft tot 2028 van kracht, of totdat er een akkoord over een permanente verordening is bereikt.