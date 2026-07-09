FT: Meta test camerabril die continu audio opneemt en beelden maakt

Meta test een nieuwe camerabril die continu audio opneemt en om de paar seconden foto's maakt, zo meldt de Financial Times op basis van bronnen. Gebruikers zouden vervolgens AI kunnen laten analyseren wat ze zagen of hoorden. Huidige camerabrillen van Meta laten via een LED-lampje zien als er wordt gefilmd, ook al blijken gebruikers dit te omzeilen. Voor de nieuwe bril zou Meta echter van plan zijn om bij het gebruik van de 'super-sensing features' het LED-lampje niet in te schakelen. Dit staat echter nog niet vast, aldus bronnen tegenover de Financial Times.

De 'super-sensing features' zouden door middel van een software-update ook aan bestaande camerabrillen kunnen worden toegevoegd, zo laten de bronnen verder weten. De krant meldt ook dat er binnen Meta wordt gesproken over het gebruik van de gegevens die de camerabril verzamelt voor het trainen van AI-modellen. Privacyexperts stellen tegenover de Financial Times dat een camerabril die altijd staat ingeschakeld mogelijk in strijd is met wetgeving op het gebied van privacy en biometrische gegevens.

Eerder deze week liet Meta in een blogposting weten dat mensen het LED-lampje van de huidige camerabrillen proberen uit te schakelen, bijvoorbeeld door er tape overheen te plakken, en er mensen zijn die dit als dienst aanbieden. "We zijn continu bezig om manipulatie beter te detecteren, en we voorzien onze brillen nu van een update die de camera uitschakelt als die detecteert dat er fysiek met het LED-lampje is gerommeld of die kapot is gemaakt", zo claimt het techbedrijf.

In de blogposting stelt Meta ook dat door de camerabril gemaakte beelden alleen toegankelijk voor gebruikers zijn. Het privacybeleid van Meta laat echter weten dat elke afbeelding die met Meta AI wordt gedeeld ook kan worden gebruikt voor het trainen van de AI-modellen van Meta, zo meldt TechCrunch.