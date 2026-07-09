Fraudehelpdesk waarschuwt voor malafide mails over giftcard voor ziek persoon

De Fraudehelpdesk waarschuwt voor malafide e-mails die vanuit gehackte e-mailaccounts worden verstuurd en gaan over een giftcard voor een ziek persoon. De organisatie zegt dat het meerdere meldingen over de malafide berichten heeft ontvangen. Vanuit de gehackte e-mailaccounts worden e-mails naar contactpersonen gestuurd, met daarin het verzoek een Apple giftcard te kopen voor een ernstig zieke vriendin of dochter die jarig is.

De afzender vraagt de code van de giftcard door te sturen naar het e-mailadres dat in de mail wordt genoemd. Wie de berichten ontvangt krijgt van de Fraudehelpdesk het advies om hier niet op in te gaan en via een ander kanaal de eigenaar van het e-mailaccount in te lichten. "Sommige mensen weten namelijk nog niet dat hun account gehackt is en hebben daarom nog geen actie ondernomen." Slachtoffers van wie het e-mailaccount is gehackt kunnen met de Fraudehelpdesk contact opnemen.