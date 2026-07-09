Fraudehelpdesk waarschuwt voor malafide mails over giftcard voor ziek persoon

De Fraudehelpdesk waarschuwt voor malafide e-mails die vanuit gehackte e-mailaccounts worden verstuurd en gaan over een giftcard voor een ziek persoon. De organisatie zegt dat het meerdere meldingen over de malafide berichten heeft ontvangen. Vanuit de gehackte e-mailaccounts worden e-mails naar contactpersonen gestuurd, met daarin het verzoek een Apple giftcard te kopen voor een ernstig zieke vriendin of dochter die jarig is.
De afzender vraagt de code van de giftcard door te sturen naar het e-mailadres dat in de mail wordt genoemd. Wie de berichten ontvangt krijgt van de Fraudehelpdesk het advies om hier niet op in te gaan en via een ander kanaal de eigenaar van het e-mailaccount in te lichten. "Sommige mensen weten namelijk nog niet dat hun account gehackt is en hebben daarom nog geen actie ondernomen." Slachtoffers van wie het e-mailaccount is gehackt kunnen met de Fraudehelpdesk contact opnemen.
Je bent niet ingelogd en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.
Wanneer je hieronder het e-mailadres van je account opgeeft wordt er een nieuwe activatielink naar je gestuurd. Deze link kun je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Wanneer je het juiste e-mailadres hebt opgegeven ontvang je automatisch een nieuwe activatielink. Deze link kan je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Geef je e-mailadres op en kies een alias van maximaal 30 karakters.
Je hebt je succesvol aangemeld. Voordat je je account kunt gebruiken moet deze eerst geactiveerd worden. Dit kan je zelf doen middels de activatielink die naar het opgegeven e-mailadres is verstuurd.