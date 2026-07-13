Brussel wil leeftijdsverbod voor social media en andere platforms invoeren

De Europese Commissie wil een leeftijdsverbod voor social media en andere platforms invoeren en zal na de zomer met een wetsvoorstel hiervoor komen. Dat heeft voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen vandaag bekendgemaakt, die stelt dat de door Brussel ontwikkelde leeftijdsverificatie-app bij het leeftijdsverbod een rol kan spelen. Volgens Von der Leyen moet de maatregel kinderen op internet beschermen. Ze gaf haar verklaring tijdens een panel over de online veiligheid van kinderen.
"Net zoals we onze kinderen geen autosleutels geven voordat ze een rijbewijs hebben of ze alcohol laten kopen totdat ze dit wettelijk mogen, moeten we een leeftijd instellen waarop ze legaal toegang tot social media kunnen krijgen", aldus Von der Leyen. De maatregel moet volgens de EC-voorzitter gaan gelden voor platforms die 'schadelijk voor kinderen' zijn. Er zal dan ook eerst een selectie van platforms plaatsvinden.
"Het bewijs laat zien dat dit voornamelijk socialmediaplatforms zijn, maar ook andere aanbieders met leeftijdsongeschikte en verslavende features", stelt Von der Leyen. "Zie het als social media plus. En wanneer we deze duidelijk gedefinieerde categorie hebben, denk ik dat we gefaseerde en geleidelijke toegang voor verschillende leeftijdsgroepen moeten overwegen."
De EC-voorzitter ziet onder andere Australië als voorbeeld, dat eerder een leeftijdsverbod invoerde. Uit onderzoek blijkt echter dat dit verbod nauwelijks effect heeft. Von der Leyen sloot haar verklaring af door te stellen dat er nu actie op Europees niveau nodig is en de Commissie na de zomer een wetsvoorstel zal presenteren. Begin deze maand meldde Euractiv op basis van bronnen dat Brussel in september met een voorstel voor een socialmediaverbod zou komen.
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