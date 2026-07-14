'Microsoft ondermijnt nog steeds keuze van gebruikers voor andere browser'

Microsoft ondermijnt nog steeds de keuze van gebruikers bij het instellen en gebruiken van een alternatieve browser, zo stellen onderzoekers in een onderzoek dat in opdracht van Mozilla werd uitgevoerd. Hoewel Microsoft een aantal patronen en tactieken niet meer in de EU toepast, hanteert het techbedrijf ook hier nog steeds 'schadelijke patronen', aldus de onderzoekers (pdf). Het onderzoek werd voor het eerst in 2024 uitgevoerd en is nu herhaald.

Voor het onderzoek keken de onderzoekers naar allerlei zaken met betrekking tot het instellen van een alternatieve browser en de werking hiervan. De onderzoekers hekelen onder andere de woordkeuzes van Microsoft, het vooraf aanvinken van bepaalde opties en standaard koppelingen met bijvoorbeeld Copilot en Edge, die er allemaal voor moeten zorgen dat gebruikers Microsofts browser en andere diensten (blijven) gebruiken of meer data delen.

De onderzoekers hadden voordat het onderzoek werd uitgevoerd een aantal vragen gesteld. Het ging onder andere om de vraag of Microsoft zonder 'schadelijke inmenging' toestaat dat gebruikers een alternatieve browser downloaden en installeren, de alternatieve browser als standaard laten instellen en de keuze van gebruikers wordt gerespecteerd. Op alle drie de onderzoeksvragen is het antwoord nee.

"Hun conclusie is duidelijk. Microsoft staat gebruikers nog steeds niet toe om zonder schadelijke inmenging alternatieve browsers te downloaden, als standaard in te stellen en te blijven gebruiken. De patronen zijn vastgelegd en voldoen aan de definities van dwang, misleiding en manipulatie", aldus Mozilla over het onderzoek. De onderzoekers en Mozilla noemen het een lichtpuntje dat de Europese Digital Markets Act (DMA) ervoor heeft gezorgd dat Microsoft bepaalde patronen hier niet meer toepast. Dat Microsoft deze aanpassing niet in andere gebieden doorvoert is volgens Mozilla een bewuste keuze en één die anders kan.