Britse regering kondigt avondklok aan voor tieners op social media

Britse tieners van 16 en 17 jaar krijgen straks te maken met een standaard avondklok op social media, waardoor platforms van middernacht tot en met zes uur in de ochtend niet te gebruiken zijn. Dat heeft de Britse regering aangekondigd. De avondklok zal standaard op socialmedia-apps worden ingeschakeld. Features waardoor gebruikers langer blijven scrollen, zoals video's die automatisch starten, zullen standaard voor oudere tieners worden uitgeschakeld.

De Britse overheid kwam eerder al met een socialmediaverbod voor jongeren onder de 16 jaar dat begin volgend jaar van kracht moet worden. De avondklok is hier een aanvulling op. Tieners hebben wel de mogelijkheid om de instellingen aan te passen en zo de avondklok uit te schakelen. De Britse Kinderombudsman is positief over de aangekondigde maatregelen.

Volgens de Britse minister van Technologie Liz Kendall moet de avondklok de slaap van tieners verbeteren, voor meer concentratie op school zorgen en meer quality time met familie en vrienden. De regering had eerder al onderzoek laten doen naar een avondklok waaruit bleek dat dit de slaap van deelnemers ten goede kwam.