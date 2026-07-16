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Zoom waarschuwt voor kritiek lek dat overname accounts mogelijk maakt

donderdag 16 juli 2026, 10:46 door Redactie, 0 reacties

Zoom waarschuwt voor een kritieke kwetsbaarheid waardoor aanvallers accounts van gebruikers kunnen overnemen. Er zijn updates uitgebracht om het probleem te verhelpen. De kwetsbaarheid is aanwezig in Zoom Workplace for Windows en de Zoom Workplace VDI Client voor Windows.

De software blijkt invoer niet goed te valideren waardoor een ongeauthenticeerde aanvaller met netwerktoegang accounts van gebruikers kan overnemen. Zoom geeft geen verdere details over de kwetsbaarheid (CVE-2026-53412), behalve dat die een CVSS-impactscore van 9.8 heeft op een schaal van 1 tot en met 10. Gebruikers en organisaties worden opgeroepen om de beschikbare updates te installeren.

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