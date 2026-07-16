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Britse jongeren krijgen ruim 5 jaar cel voor cyberaanval op Transport for London

donderdag 16 juli 2026, 13:50 door Redactie, 0 reacties

Twee Britse jongeren van 18 en 20 jaar zijn wegens een cyberaanval op vervoersbedrijf Transport for London (TfL) veroordeeld tot elk gevangenisstraffen van vijf jaar en zes maanden. De aanval vond eind augustus 2024 plaats en zorgde ervoor dat 148 systemen niet meer te gebruiken waren. Tevens moesten zo'n dertigduizend TfL-medewerkers hun wachtwoord in persoon resetten. Bij de aanval werden ook gegevens van reizigers en personeel gestolen en waren verschillende diensten niet beschikbaar. De aanval werd opgeëist door een groep genaamd Scattered Spider.

TfL is het vervoersbedrijf in de regio Londen en verantwoordelijk voor onder andere de metro, bussen en trams. De schade door misgelopen inkomsten en herstelkosten zijn door het bedrijf op 29 miljoen pond begroot. Mocht bij de aanval het transportnetwerk zijn uitgeschakeld, dan had de schade 56 miljard pond kunnen bedragen, aldus het National Crime Agency (NCA). De verdachten werden redelijk snel na de aanval aangehouden. Eén van hen werd ook aangeklaagd wegens het niet verstrekken van de wachtwoorden van zijn computers. Beide mannen bekenden eind juni schuld en zijn vandaag veroordeeld.

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