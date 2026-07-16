ING moet van rechter inzage geven in afspraken over Google Pay

ING moet de Consumentenbond en Stichting Benadeelden in Actie (SBIA) inzage geven in de afspraken die de bank met Google heeft gemaakt over Google Pay, zo heeft de rechter vandaag bepaald. De organisaties stapten eerder dit jaar naar de rechter omdat ze inzage willen in de afspraken die ING zegt te hebben gemaakt met Google over het gebruik van klantgegevens. Eind 2024 stopte ING met de eigen betaal-app. Klanten met een Android-telefoon die contactloos willen betalen moeten sindsdien Google Pay gebruiken.
De Consumentenbond en Stichting Benadeelden in Actie maken zich zorgen over de privacy van deze ING-klanten, omdat daarmee klantgegevens bij Google terechtkomen. "Een tech-gigant die bekend staat als privacyschender", aldus de Consumentenbond begin dit jaar. ING zegt goede afspraken te hebben gemaakt met Google over de bescherming van klantgegevens, maar wil niet laten weten wat die inhouden. "We hebben meermaals gevraagd om informatie, maar ING houdt de kaken stijf op elkaar", liet de Consumentenbond afgelopen januari weten.
"Google is meermaals stevig op de vingers getikt wegens privacyschendingen. We zetten dan ook grote vraagtekens bij het privacybeleid van ING en Google Pay. Volgens dat beleid mogen beide partijen veel klantgegevens verzamelen, analyseren en gebruiken voor andere diensten. Google kan daarmee inzicht krijgen in het volledige bestedingspatroon van miljoenen ING-klanten", aldus Sandra Molenaar, directeur van de Consumentenbond.
"We zijn blij dat de rechter niet meegaat in het geheimzinnig gedoe. ING moet gewoon verantwoording afleggen", laat Molenaar verder weten. De Consumentenbond en SBIA zullen de gegevens die ING nu moet delen, onderzoeken en bepalen daarna welke vervolgstappen nodig zijn.
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