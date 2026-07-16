Microsoft stopt na tien jaar met updates voor Windows 10 2016 LTSB

Nog drie maanden en dan stopt Microsoft met het uitbrengen van beveiligingsupdates voor Windows 10 Enterprise LTSB (Long-Term Servicing Branch) 2016. Het besturingssysteem verscheen op 2 augustus 2016 en is speciaal gericht op de zakelijke markt. Het is met name bedoeld voor apparaten waarbij stabiliteit belangrijk is, zoals medische apparatuur en geldautomaten. Deze Windowsversie ontvangt dan ook geen feature-updates. Ook ontbreken standaard bepaalde applicaties.
Op 13 oktober stopt de support van Windows 10 Enterprise 2016 LTSB, zo laat Microsoft nogmaals weten. Het techbedrijf roept klanten op om te migreren naar Windows 11 Enterprise LTSC (Long-Term Servicing Channel) 2024. Organisaties die meer tijd voor een migratie naar een ander platform nodig hebben kunnen tegen betaling via het Extended Security Updates (ESU) programma beveiligingsupdates blijven ontvangen.
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