CBS: Dertig procent DigiD-gebruikers logt in met wachtwoord en sms-code

In 2024 logde dertig procent van de DigiD-gebruikers in met een wachtwoord en sms-code, zo laat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag weten. Dat jaar werd er in totaal ruim 550 miljoen keer met DigiD ingelogd en maakten 14,4 miljoen Nederlanders gebruik van de inlogdienst. DigiD kent vier verschillende niveaus waarop een gebruiker zich kan authenticeren.

Bij DigiD Basis loggen gebruikers in via alleen een gebruikersnaam en wachtwoord. Bij het niveau DigiD Midden kan inloggen via gebruikersnaam en wachtwoord gecombineerd met een via sms verstuurde code. Een andere manier is dat de gebruiker zich identificeert via de DigiD-app op zijn smartphone. Naast DigiD Midden is er als derde het niveau DigiD Substantieel. Dit niveau is bijvoorbeeld vereist wanneer er met extra privacygevoelige gegevens wordt gewerkt. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om gegevens over de gezondheid. Om deze gegevens in te zien is er een eenmalige ID-check van de gebruiker nodig. Op telefoons met een NFC-lezer controleert de DigiD-app de gegevens op de chip van het identiteitsbewijs.

Als laatste is er nog het niveau DigiD Hoog, waarbij de gebruiker inlogt via rijbewijs of identiteitskaart en een bijbehorende pincode. Volgens het CBS maakten de meeste DigiD-gebruikers in 2024 gebruik van de DigiD-app met eenmalige ID-check. Het ging om zo'n 38 procent van de gebruikers. Inloggen met wachtwoord en sms-code volgt met dertig procent. Deze inlogmethode is vooral populair bij DigiD-gebruikers van 65 jaar en ouder. Onder de groep van 80 jaar en ouder is dit zelfs meer dan 56 procent, tegenover 12,8 procent voor de DigiD-app met eenmalige id-check.

Ruim 14 procent van de Nederlanders heeft geen voorkeur voor één specifieke inlogmanier, zij maken gebruik van meerdere methoden. Eén procent logt alleen in met een gebruikersnaam en wachtwoord. Veel organisaties ondersteunen deze inlogmethode niet meer waardoor het gebruik van alleen gebruikersnaam en wachtwoord lager is dan andere manieren van inloggen. Het gebruik van alleen wachtwoord en gebruikersnaam vindt vooral plaats bij 'institutionele huishoudens'.