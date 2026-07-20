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Arbeidsplatform Paidwork lekt gegevens van ruim 23 miljoen mensen

maandag 20 juli 2026, 10:00 door Redactie, 2 reacties

Arbeidsplatform Paidwork heeft de gegevens van ruim 23 miljoen mensen gelekt. De data werd in maart buitgemaakt en is nu op internet gepubliceerd. De gestolen gegevens bestaan uit namen, adresgegevens, e-mailadressen, bankrekeningnummers, geslacht, persoonlijke interesses, geboortedatums, opleidingsniveau, financiële transacties, ip-adressen, met bcrypt gehashte wachtwoorden, telefoonnummers en profielfoto's.

Paidwork is een online platform waar mensen tegen betaling allerlei online werkzaamheden kunnen uitvoeren. De aanvallers lieten eerder weten dat ze een elf gigabyte grote SQL-database van het platform in handen hadden. Hoe de datadiefstal mogelijk was is niet bekendgemaakt. De 23,3 miljoen gestolen e-mailadressen zijn toegevoegd aan Have I Been Pwned. Via de website kunnen mensen kijken of hun e-mailadres in een bekend datalek voorkomt.

Van de bij Paidwork gestolen e-mailadressen was 35 procent al via een ander datalek bekend. Bij veel datalekken die aan Have I Been Pwned worden toegevoegd ligt dit percentage veel hoger, wat inhoudt dat aanvallers nu over miljoenen nieuwe e-mailadressen beschikken om te misbruiken.

Reacties (2)
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Vandaag, 10:07 door Anoniem
Zucht.
Wat moet ik anders zeggen?
Dat we al die hoogfrequente miljoenenlekken maar normaal moeten gaan vinden?
Dat het normaal is als privacy niet meer bestaat?
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Vandaag, 10:35 door Anoniem
Er is fundamenteel iets mis met de hele opzet.
Je moet een account aanmaken, dat wordt dan beheert door bedrijf A, vervolgens maken ze een rotzooitje van de security, aanvallers komen binnen, en hupla....jouw gegevens liggen op straat.

Ik stel voor dat een account altijd op je eigen systeem moet blijven staan en niet meer in beheer is bij een 2e of 3e partij.
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