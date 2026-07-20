Nieuwe Britse premier zegt plan voor digitale identiteit te schrappen

De nieuwe Britse premier Andy Burnham zegt het plan van zijn voorganger Keith Starmer voor het invoeren van een digitale identiteit te zullen schrappen. Dat laat de BBC weten. Starmer maakte vorig jaar bekend dat hij een digitaal id-bewijs wilde uitrollen dat alle werkenden in het Verenigd Koninkrijk verplicht moesten hebben. De voormalige Britse premier zag ook toepassingen voor het digitale identiteitsbewijs bij het toelatingsproces dat scholen en universiteiten hanteren, hypotheekaanvragen en aanvragen voor rijbewijzen.

De digitale identiteit zou in de toekomst ook gebruikt moeten worden om toegang te krijgen tot zaken als rijbewijzen, kinderbijslag en uitkeringen, zo liet de bewindsman tijdens de aankondiging weten. Een parlementaire petitie tegen de invoering van het digitaal ID werd door zo'n drie miljoen Britten ondertekend. Starmer stelde begin dit jaar dat het digitaal ID toch niet verplicht zou worden voor werkenden. Een overheidsfunctionaris liet tegenover The Guardian weten dat de verplichting vanwege pr-redenen was geschrapt, omdat hier veel kritiek op was.

Burgerrechtenbewegingen hadden felle kritiek op de digitale identiteit en stelden dat dit mensen zou verplichten om grote hoeveelheden persoonlijke data te overhandigen die vervolgens in grote databases zouden worden opgeslagen. Vervolgens zou het mogelijk zijn om via deze databases personen te analyseren, monitoren, volgen en profileren. Een digitale identiteit zou dan ook ongekend schadelijk voor privacy, gelijkheid en burgerrechten zijn, waarschuwden de bewegingen.

De Britse burgerrechtenbeweging Big Brother Watch (BBW) is dan ook blij met het schrappen van de digitale identiteit, maar stelt dat waakzaamheid geboden blijft. De risico's van een samenleving waarbij mensen zich moeten identificeren is namelijk nog niet voorbij, aldus de beweging. Zo maakt BBW zich zorgen dat het socialmediaverbod dat de Britse regering wil invoeren zal leiden tot een de facto verplicht ID-regime voor het internet.