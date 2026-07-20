NCSC roept op tot snel installeren van updates Microsoft Office en SharePoint

Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) roept organisaties vandaag op om beveiligingsupdates voor Microsoft Office en SharePoint zo snel mogelijk te installeren. Het gaat onder andere om een patch voor SharePoint-kwetsbaarheid CVE-2026-58644. Het beveiligingslek werd al actief misbruikt voordat updates beschikbaar waren. Eerder kwam ook het Amerikaanse cyberagentschap CISA met de oproep om SharePoint-updates zo snel mogelijk uit te rollen.

Organisaties gebruiken SharePoint voor allerlei werkprocessen, zoals het delen van documenten en informatie en opzetten van interne websites. Tijdens de patchdinsdag kwam Microsoft met allerlei updates voor SharePoint en andere Office-programma's. Verschillende van de beveiligingslekken maken remote code execution mogelijk. "Als deze kwetsbaarheden niet worden aangepakt, kunnen aanvallers schadelijke programma's uitvoeren, gevoelige informatie stelen of de controle over systemen overnemen. Dit kan leiden tot datalekken, verstoring van bedrijfsprocessen en financiële schade", waarschuwt het NCSC.

Bij veel van de kwetsbaarheden moet een gebruiker eerst een malafide bestand of link openen. Dat is niet het geval bij de SharePoint-kwetsbaarheden, waarbij aanvallers de SharePoint-server direct kunnen aanvallen. Vanwege de impact is het volgens het NCSC belangrijk dat organisaties nu in actie komen. "Om misbruik te voorkomen is het belangrijk om de beschikbare updates zo snel mogelijk te installeren."