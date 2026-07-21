'WordPress WP2Shell-lek uren na verschijnen patch al misbruikt bij aanvallen'

Het WP2Shell-lek in WordPress is uren na het verschijnen van de patch om het probleem te verhelpen al misbruikt bij aanvallen, zo stelt cybersecuritybedrijf Wordfence. Bij de aanval worden twee kwetsbaarheden (CVE-2026-63030 en CVE-2026-60137) gecombineerd waardoor aanvallers volledige controle over WordPress-sites kunnen krijgen. Volgens Wordfence gaat het om één van de grootste problemen in WordPress van de afgelopen tien jaar.

WordPress is het populairste contentmanagementsysteem op internet. Meer dan 41 procent van alle websites draait erop, aldus W3Techs. Op 17 juli verschenen WordPress 6.8.6, 6.9.5 en 7.0.2 waarin de WP2Shell-kwetsbaarheden zijn verholpen. Vanwege de ernst besloot WordPress.org om de updates geforceerd onder kwetsbare websites uit te rollen. Dezelfde dag dat WordPress met de patches kwam zag Wordfence al misbruik van WP2Shell. De dagen daarna verscheen ook proof-of-concept exploitcode op internet.

Beheerders van WordPress-sites worden opgeroepen om te controleren of hun sites up-to-date zijn en er geen onverwachte admin-accounts zijn aangemaakt. Ook moet naar geïnstalleerde plug-ins en aangepaste bestanden worden gekeken. "WP2Shell is één van de grootste securityproblemen van de afgelopen jaren die WordPress Core raakt. De combinatie dat geen authenticatie, plug-in of theme is vereist, er een groot wereldwijd aanvalsoppervlak is, de mogelijkheid tot admin-toegang en het uitvoeren van code, alsmede de beschikbaarheid van publieke proof-of-concept exploits, maakt deze exploitketen bijzonder ernstig", aldus het cybersecuritybedrijf.