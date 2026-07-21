'Microsoft gebruikt eigen bestandsformaten als manier voor vendor lock-in'

Microsoft gebruikt de eigen gesloten bestandsformaten als de belangrijkste manier voor vendor lock-in, aldus The Document Foundation, de non-profitorganisatie achter kantoorsoftware LibreOffice. Al decennia zijn de bestandsformaten van Microsoft, zoals DOCX, XLSX en PPTX, de dominante formaten als het om documenten en presentaties gaat. Wereldwijd is het de standaard in scholen, bedrijven en publieke instellingen, aldus The Document Foundation.

Het gaat hier echter om gesloten bestandsformaten. "Wat inhoudt dat ze van Microsoft zijn, door Microsoft worden beheerd en Microsofts belangen dienen, op manieren die mogelijk niet in lijn zijn met de belangen van gebruikers", voegt The Document Foundation (TDF) toe. Het probleem is volgens TDF dat de bestandsformaten niet goed met andere kantoorsoftware werken, waardoor gebruikers en organisaties Microsofts producten blijven gebruiken.

De LibreOffice-aanbieder merkt op dat een echt onafhankelijk document, dat op elk systeem op dezelfde manier wordt weergegeven, in elk land, voor elke gebruiker, ongeacht de gebruikte software, in elke stap van de ontwikkeling een bewuste keuze vereist. "Het is niet technisch complex, maar vereist een bewuste beslissing door iemand die hiervoor de autoriteit voor heeft."

Volgens The Document Foundation begint digitale soevereiniteit met het besef dat er wel voor alternatieven kan worden gekozen. Daarbij denken mensen nog vaak dat documenten een "ogenschijnlijk" onschuldig stuk papier zijn. In werkelijkheid zijn documenten al geruime tijd geen papier meer, maar een uitvoerbaar bestand dat door software wordt geïnterpreteerd. "Daardoor is het niet langer onschuldig, maar in veel gevallen een verraderlijk hulpmiddel voor lock-in", besluit de LibeOffice-aanbieder.