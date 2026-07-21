Minister wil dat politie hacksoftware zonder keuring vooraf kan inzetten

Minister Van Weel van Justitie en Veiligheid wil dat de politie hacksoftware zonder keuring vooraf kan inzetten. Een ontwerpbesluit dat hiervoor moet zorgen is via Internetconsultatie.nl ter consultatie aangeboden. Op 1 maart 2019 werd de Wet Computercriminaliteit III van kracht, die politie de bevoegdheid geeft om heimelijk een geautomatiseerd werk zoals een laptop of een smartphone van een verdachte binnen te dringen, ook wel de hackbevoegdheid genoemd.

Gegevens die de politie met behulp van de hackbevoegdheid verzamelt moeten betrouwbaar, herleidbaar en integer zijn. Een belangrijke waarborg om hiervoor te zorgen is een keuring van de gebruikte hacksoftware. Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Justitie en Veiligheid stelde een aantal jaren geleden dat het de politie nauwelijks lukt om bij de inzet van de hackbevoegdheid een vooraf goedgekeurd technisch hulpmiddel in te zetten.

Dat komt voornamelijk omdat de politie gebruikmaakt van één commerciële hacktool, waarvan de leverancier zich verzet tegen een keuring, aldus het WODC in het evaluatierapport. In het Besluit onderzoek in een geautomatiseerd werk (Bogw) staan de regels voor het keuren van hacksoftware. Op dit moment moet de politie de hacksoftware die het wil inzetten vooraf laten keuren.

Volgens de autoriteiten zijn de huidige regels niet meer van deze tijd, ook omdat de politie tijdens de inzet van de hackbevoegdheid vaak van 'technisch hulpmiddel' zou veranderen. "Destijds is niet onderkend dat technische hulpmiddelen zo snel wijzigen. De praktijk en de evaluatie hebben geleerd dat keuren vooraf niet haalbaar is", aldus een uitleg bij het ontwerpbesluit. Als de politie niet-gekeurde hacksoftware inzet vormt dit ook een 'risico voor de legaliteit', zo staat verder in de uitleg vermeld. Daarnaast zou ook met een keuring achteraf de integriteit van het verzamelde bewijs kunnen worden vastgesteld, zo staat in het ontwerpbesluit.

Naast het niet meer vooraf keuren, wil de minister dat de keuring 'het karakter van een risicoanalyse' krijgt. "Voor wie zich bezig houdt met politie & hun hackbevoegdheid, ik geloof dat hier staat dat men nu met een "risico-analyse" van alles mag gaan gebruiken, ipv keuring vooraf", reageert beveiligingsexpert Bert Hubert op de Internetconsultatie. Daarnaast hebben mensen ook kritiek op het taalgebruik in de Internetconsultatie, dat het lastig te begrijpen maakt. Het publiek kan tot 10 september via Internetconsultatie.nl op het ontwerpbesluit reageren. Op het moment van schrijven staan er vier openbare reacties.