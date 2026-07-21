Seoul biedt 4,6 miljoen slachtoffers van datalek een maand gratis deelfiets

Seoul biedt ruim 4,6 miljoen mensen die het slachtoffer van een datalek werden de mogelijkheid om een maand lang gratis gebruik te maken van deelfietsen in de Zuid-Koreaanse hoofdstad. Het datalek werd in 2024 tijdens het onderzoek naar dos-aanvallen tegen een bedrijf door de autoriteiten ontdekt. Bij een verdachte werden op zijn computer allerlei bestanden met gegevens van gebruikers van deelfiets-app Ttareungyi gevonden.
De verdachte zou samen met een handlanger 'structurele kwetsbaarheden' in het authenticatiesysteem van de app hebben misbruikt, om vervolgens de gegevens van 4,62 miljoen gebruikers te stelen. Het gaat onder andere om telefoonnummers, e-mailadressen, adresgegevens, geboortedatums, geslacht en gewicht. Via de app kunnen gebruikers eenvoudig van de deelfietsen in de stad gebruikmaken.
De komende dagen zullen alle slachtoffers van het datalek via sms worden geïnformeerd. Daarnaast krijgen ze een vergoeding in de vorm van een pas waarmee de deelfietsen een maand lang gratis zijn te gebruiken, ter waarde van omgerekend drie euro. Gebruikers mogen met deze gratis pas een uur per dag van de fietsen gebruikmaken, zo meldt de Korea JoongAng Daily.
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