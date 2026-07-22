Mozilla voorziet Firefox van Containers voor scheiden van cookies en accounts

Mozilla heeft een nieuwe feature aan Firefox toegevoegd waardoor het mogelijk is om cookies en accounts te scheiden, wat de impact van tracking moet beperken, aldus de browser-ontwikkelaar. Containers, zoals de feature wordt genoemd, plaatst cookies per website waar wordt ingelogd in een aparte container. Zo is het mogelijk om in één browservenster de activiteiten van verschillende socialmedia-accounts, internetbankieren en online shopping van elkaar gescheiden te houden. Trackers en cookies die in één container actief zijn hebben geen toegang tot de informatie uit de andere containers.

Containers is niet een geheel nieuwe feature, in 2018 lanceerde Mozilla al een Firefox-extensie genaamd Facebook Container. Deze extensie moest het Facebookprofiel isoleren van de rest van de activiteiten die de gebruiker op internet uitvoert. In plaats van een aparte extensie is Containers nu als geheel nieuwe feature binnen de browser geïntegreerd. Mozilla benadrukt dat het nog wel om een 'preview release' gaat en de feature in de toekomst verder zal worden doorontwikkeld.