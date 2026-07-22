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Mozilla voorziet Firefox van Containers voor scheiden van cookies en accounts

woensdag 22 juli 2026, 10:02 door Redactie, 3 reacties

Mozilla heeft een nieuwe feature aan Firefox toegevoegd waardoor het mogelijk is om cookies en accounts te scheiden, wat de impact van tracking moet beperken, aldus de browser-ontwikkelaar. Containers, zoals de feature wordt genoemd, plaatst cookies per website waar wordt ingelogd in een aparte container. Zo is het mogelijk om in één browservenster de activiteiten van verschillende socialmedia-accounts, internetbankieren en online shopping van elkaar gescheiden te houden. Trackers en cookies die in één container actief zijn hebben geen toegang tot de informatie uit de andere containers.

Containers is niet een geheel nieuwe feature, in 2018 lanceerde Mozilla al een Firefox-extensie genaamd Facebook Container. Deze extensie moest het Facebookprofiel isoleren van de rest van de activiteiten die de gebruiker op internet uitvoert. In plaats van een aparte extensie is Containers nu als geheel nieuwe feature binnen de browser geïntegreerd. Mozilla benadrukt dat het nog wel om een 'preview release' gaat en de feature in de toekomst verder zal worden doorontwikkeld.

Reacties (3)
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Vandaag, 10:07 door Anoniem
Ik gebruik dit al jaren als extensie in Firefox (van Mozilla zelf).
Wel fijn dat het nu beter geintegreerd is.

Maar ik wacht nog altijd op een ultime bescherming tegen fingerprinting. Cookies zijn te beheren, maar fingerprinting is een groot probleem. Waarom geeft de browser zoveel (unieke) info weg via de API's, waardoor websites ons alsnog kunnen profileren?
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Vandaag, 10:35 door Anoniem
Nieuw? Ik gebruik al een tijdje de Multi-Account Containers in Firefox:

"Over deze extensie

Firefox Multi-Account Containers is een extensie waarmee u uw onlineleven kunt opdelen in aparte hokjes. Zo is het bijvoorbeeld niet meer nodig om een andere browser te openen als u uw zakelijke e-mail wilt lezen!

Achter de schermen wordt de opslag van websites gescheiden gehouden in tabbladspecifieke containers. De cookies die de ene container downloadt, zijn niet beschikbaar voor andere containers. Het is zelfs mogelijk om afzonderlijke containers te integreren met Mozilla VPN en zo uw internetgebruik en locatie te beschermen. Met de extensie Firefox Multi-Account Containers kunt u..."
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Vandaag, 10:38 door Anoniem
Mozilla wringt zich in allerlei bochten om users terug te winnen. Terwijl de users maar 1 ding willen. Een stabiele browser, zonder bloat, die niet naar huis belt.

Waarom snappen ze dat niet? En waarom snappen ze niet dat meer bloat het niet gaat doen terwijl de telemetrie volop doordraait?

Ik ben trouwens weer terug bij Brave. Op Arch is Firefox helemaal een puinhoop namelijk. En ik druk hun telemetrie in PiHole. Dus het maakt niet uit welke browser ik gebruik wat dat betreft.

Ik wens ze veel sterkte daarachter. Maar ik ben bang dat ze het echt nooit meer zullen gaan snappen. Ik zet me dus ook schrap. Deze browser kon wel eens helemaal verdwijnen op termijn. relevant zijn ze al niet meer. Het is dat Linux meestal Firefox meelevert als default browser, anders waren ze al weg geweest gok ik...

Als Firefox verdwijnt, verdwijnen al hun sub broeders ook. Daarmee zou manifest 2 van de planeet verdwijnen en alleen Google overblijven. Iets waar ik bij voorbaat grote moeite mee heb. Al gebruik ik het uit noodzaak zelf via Brave.

De keuze in browserland is dan ook miserable. Laten we hopen dat Ladybird iets gaat brengen, al heb ik daar ook al lang niks meer van gehoord.

Waarom is er geen OpenSource browser zoals we ook een OpenSource OS hebben? Iets dat ik me al lang afvraag maar waar ik geen antwoord op kan vinden.
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