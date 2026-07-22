Oracle verhelpt tijdens patchronde recordaantal van 1400 beveiligingslekken

Tijdens de patchronde van juli heeft Oracle een recordaantal van ruim veertienhonderd unieke beveiligingslekken verholpen. Oracle liet eerder al weten dat AI ervoor zorgt dat kwetsbaarheden sneller worden gevonden en dit tot meer patches leidt. Het softwarebedrijf kwam jarenlang eens per kwartaal met updates, maar besloot hier naar eigen zeggen vanwege AI vanaf te wijken. Nu verschijnen er sinds mei elke maand patches.

De patchronde van juli telt 1449 patches. Het aantal unieke kwetsbaarheden ligt echter lager, omdat één kwetsbaarheid in meerdere Oracle-producten aanwezig kan zijn, maar wel aparte patches ontvangen. Oracle stelt dat het om 1434 unieke CVE-nummers gaat voor 334 Oracle-producten. Cybersecuritybedrijf Tenable komt echter uit op 1235 unieke beveiligingslekken. Daarvan zijn er 228 als kritiek aangemerkt. Het gaat onder andere om problemen in Oracle E-Business Suite, dat eerder het doelwit van aanvallen werd.

Tien kwetsbaarheden in onderdelen van Oracle Fusion Middleware hebben de maximale CVSS-impactscore van 10.0 op een schaal van 1 tot en met 10 gekregen. Ook zijn er 39 beveiligingslekken met een score van 9.9. Oracle WebLogic Server, een ander product dat geregeld het doelwit van aanvallen is geweest, telt ook meerdere kritieke kwetsbaarheden in het Core-onderdeel waardoor ongeauthenticeerde aanvallers servers op afstand kunnen overnemen.

Wederom stelt Oracle dat het meldingen van gehackte klanten ontvangt die hadden nagelaten om beschikbare beveiligingsupdates te installeren. Vanwege de impact van een succesvolle aanval roept Oracle klanten op om de nu uitgebrachte patches meteen te installeren.