Burgerinitiatief tegen leeftijdsverificatie en digitaal ID mag van Brussel doorgaan

Een Europees burgerinitiatief tegen leeftijdsverificatie en een digitale identiteit mag van de Europese Commissie doorgaan. De initiatiefnemers van 'Stop Killing The Internet: No Digital ID & No Age Verification' hebben straks twaalf maanden de tijd om één miljoen handtekeningen te verzamelen. Dat heeft de Europese Commissie vandaag bekendgemaakt.

"Als u wilt dat de EU op een bepaald gebied actie onderneemt, kunt u de Europese Commissie met een burgerinitiatief vragen nieuwe EU-wetgeving op dat gebied voor te stellen", zo laat de Commissie zelf over het burgerinitiatief weten. Voor het opzetten van een burgerinitiatief zijn minimaal zeven EU-burgers in minstens zeven verschillende EU-landen nodig. Vervolgens moet het initiatief bij de Europese Commissie worden geregistreerd.

De organisatoren achter het 'Stop Killing The Internet' initiatief willen dat de Europese Commissie met wetgeving komt die ervoor zorgt dat een digitale identiteit en leeftijdsverificatie voor toegang tot online diensten vrijwillig, privacy respecterend en niet-discriminerend blijven. Volgens Brussel voldoet het initiatief aan de voorwaarden voor een burgerinitiatief en is het daarom juridisch ontvankelijk verklaard.

De Commissie zal een definitief besluit over het initiatief nemen als het de vereiste één miljoen geldige handtekeningen weet te halen. De organisatoren moeten nu binnen zes maanden starten met het verzamelen van de handtekeningen. Mocht de drempel van één miljoen handtekeningen worden gehaald mogen de initiatiefnemers het initiatief ook toelichten tijdens een hoorzitting in het Europees Parlement. Uiteindelijk zal Brussel met een formeel antwoord komen waarin het laat weten of het wel of geen gehoor aan het initiatief geeft.