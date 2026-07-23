Man die misbruik maakte van AVG-inzagerecht moet 14.000 euro betalen

Een man die bij allerlei bedrijven inzageverzoeken deed om er zelf financieel beter van te worden moet 14.000 euro aan proceskosten betalen. Dat heeft de rechtbank Noord-Holland geoordeeld. De man had tegen meerdere bedrijven een proces aangespannen omdat ze zijn AVG-inzageverzoeken niet of onvolledig afhandelden. Vanwege het misbruik besloot de rechtbank de zaken niet-ontvankelijk te verklaren.

Onder de AVG hebben mensen het recht om bij organisaties op te vragen welke gegevens er over hen worden verwerkt en voor welk doel. Bij alle bedrijven had de man een vergelijkbare handelswijze. Hij deed een online aankoop bij een bedrijf of registreerde zich om een andere reden. Vervolgens verzocht hij het bedrijf om inzage in zijn geregistreerde persoonsgegevens. Daarna volgde een mailwisseling, waarin hij dreigde een proces aan te spannen bij de rechtbank. Organisaties moeten binnen een bepaalde tijd op een inzageverzoek reageren.

De man stelde dat de bedrijven zichzelf hoge proceskosten konden besparen door hem een schadevergoeding te betalen. De rechtbank oordeelt dat de man misbruik van het inzagerecht heeft gemaakt en dat hij de inzageverzoeken alleen heeft gedaan om daar financieel beter van te worden. Hij probeerde telkens van de betrokken bedrijven een schadevergoeding te verkrijgen. Tegenover de rechter verklaarde de man dat hij in de afgelopen anderhalf jaar tientallen inzageverzoeken heeft gedaan.

Verder betwijfelt de rechtbank of de gemachtigden van de man wel echt bestaan. De man liet zich bijstaan door verschillende gemachtigden. De bedrijven hadden echter steeds contact met de man zelf en ondanks herhaaldelijk verzoek kregen zij geen contactgegevens van de gemachtigden. De rechter rekent de man dit aan, omdat hij wel steeds vroeg om een proceskostenveroordeling. In vier zaken moet de man als verliezende partij de proceskosten betalen, die bij elkaar op zo'n 14.000 euro uitkomen.