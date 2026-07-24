Man die vijfhonderd Snapchat-accounts hackte veroordeeld tot ruim 6 jaar cel

Een 27-jarige Amerikaanse man is wegens het hacken van meer dan vijfhonderd Snapchat-accounts veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes jaar. Van mei 2020 tot februari 2021 wist de man door middel van social engineering en andere middelen e-mailadressen, telefoonnummers en Snapchat-gebruikersnamen van slachtoffers te verzamelen. Vervolgens probeerde hij hiermee toegang tot Snapchat-accounts te krijgen.

De inlogpoging zorgde ervoor dat Snapchat een beveiligingscode naar gebruikers stuurde. De verdachte stuurde vervolgens via 'geanonimiseerde telefoonnummers' berichten naar deze gebruikers, waarin hij zich voordeed als het Snapchat Support Team. In de berichten vroeg hij gebruikers om de net ontvangen beveiligingscode door te sturen. De man stuurde deze phishingberichten naar meer dan 4500 doelwitten.

Zo'n 570 slachtoffers verstrekten de beveiligingscodes. Bij 517 gebruikers logde de verdachte ook in op het account en downloadde vervolgens naaktbeelden. Vaak schakelde de man tweefactorauthenticatie (2FA) in, waardoor slachtoffers geen toegang meer tot hun accounts hadden. De gestolen naaktafbeeldingen werden vervolgens op internetforums verkocht of verhandeld. Het kwam ook voor dat de man in opdracht van anderen bepaalde Snapchat-accounts hackte.

Voor het bijhouden van zijn activiteiten maakte de verdachte gebruik van een spreadsheet, waarin hij allerlei details over namen van slachtoffers, contactgegevens en gebruikersnamen bijhield. De rechter heeft hem deze week veroordeeld tot een gevangenisstraf van 76 maanden. De Amerikaanse autoriteiten hebben enkele van de phishingberichten gedeeld die de verdachte naar zijn slachtoffer stuurde.