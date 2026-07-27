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Ministerie adviseert wachtwoord van minimaal twaalf tekens: 'Langer is lastiger te kraken'

maandag 27 juli 2026, 10:41 door Redactie, 4 reacties

Internetgebruikers doen er verstandig aan om voor al hun accounts een wachtwoord van minimaal twaalf tekens te gebruiken en tweefactorauthenticatie (2FA) in te stellen. Dat adviseert het ministerie van Justitie en Veiligheid in een vandaag verschenen blogposting over het beveiligen van online accounts. Daarnaast worden tips gegeven voor het gebruik van openbare wifi-netwerken.

"Criminelen kunnen op verschillende manieren toegang krijgen tot je accounts. Bijvoorbeeld via je mail, maar ook door ‘brute force’. Dat is een manier waarbij je wachtwoord wordt gekraakt door zo veel mogelijk verschillende combinaties te proberen", aldus het ministerie. "Hoe meer tekens jouw wachtwoord heeft, hoe meer tijd het dus kost om de juiste combinatie te vinden. Daarom is een lang wachtwoord veiliger dan een kort wachtwoord. Gebruik bijvoorbeeld een zin in plaats van een woord met cijfers."

Concreet adviseert het ministerie om voor elk account een uniek wachtwoord van minimaal twaalf tekens te gebruiken en daarna 2FA in te stellen. Met name het beveiligen van het e-mailaccount is belangrijk, aldus het advies. Tevens wordt aangeraden om de router thuis met een wachtzin te beveiligen. In het geval van openbare wifi-netwerken krijgen mensen het advies om van een VPN gebruik te maken of de telefoon als mobiele hotspot in te stellen. Onlangs adviseerde de Belgische overheid om openbare wifi-netwerken volledig te vermijden.

Reacties (4)
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Vandaag, 10:58 door Drs Security en Privacy
Blijkbaar hebben de ambtenaren nog nooit gehoord van rainbow tables.
En dat moet de CBW gaan handhaven.
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Vandaag, 11:31 door meidoorn
Door Drs Security en Privacy: Blijkbaar hebben de ambtenaren nog nooit gehoord van rainbow tables.
En dat moet de CBW gaan handhaven.
Dat hangt wat af van de context: Als je wachtwoord echt willekeurig is, minstens 12 tekens lang is, uniek is en niet voorkomt in gelekte databases, dan hebben rainbow tables in de praktijk nauwelijks nog waarde.
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Vandaag, 11:31 door Bitje-scheef
Ja duurt precies 2-5 seconden langer. Wachtwoordzin is beter maar ook hier met voorwaarden. 2FA is veel beter maar ook niet onfeilbaar. Mooiste zijn altijd de +1 wachtwoorden.
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Vandaag, 11:50 door Drs Security en Privacy
Door meidoorn:
Door Drs Security en Privacy: Blijkbaar hebben de ambtenaren nog nooit gehoord van rainbow tables.
En dat moet de CBW gaan handhaven.
Dat hangt wat af van de context: Als je wachtwoord echt willekeurig is, minstens 12 tekens lang is, uniek is en niet voorkomt in gelekte databases, dan hebben rainbow tables in de praktijk nauwelijks nog waarde.
Dat weet ik ;)
Maar er zijn zo veel verschillende adviezen over wachtwoorden, van lengtes tot complexiteit en Microsoft die adviseert (op basis van 16 jaar oud "onderzoek") dat je hem helemaal neit hoeft te wijzigen, dat ik een beetje afvraag waar deze blogpost van het ministerie voor dient.
Nog afgezien dat je best op wat plekken een wachtwoord zin vaak niet eens mag gebruiken of speciale tekens niet mogen.
En 2FA op e-mail is vaak al helemaal lastig, gebruik je bijvoorbeeld IMAP dan kan het eigenlijk niet eens (er is wel een mogelijkheid gebruik van certificaten, niet echt 2FA, maar dat implementeert niemand).
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