Ministerie adviseert wachtwoord van minimaal twaalf tekens: 'Langer is lastiger te kraken'

Internetgebruikers doen er verstandig aan om voor al hun accounts een wachtwoord van minimaal twaalf tekens te gebruiken en tweefactorauthenticatie (2FA) in te stellen. Dat adviseert het ministerie van Justitie en Veiligheid in een vandaag verschenen blogposting over het beveiligen van online accounts. Daarnaast worden tips gegeven voor het gebruik van openbare wifi-netwerken.

"Criminelen kunnen op verschillende manieren toegang krijgen tot je accounts. Bijvoorbeeld via je mail, maar ook door ‘brute force’. Dat is een manier waarbij je wachtwoord wordt gekraakt door zo veel mogelijk verschillende combinaties te proberen", aldus het ministerie. "Hoe meer tekens jouw wachtwoord heeft, hoe meer tijd het dus kost om de juiste combinatie te vinden. Daarom is een lang wachtwoord veiliger dan een kort wachtwoord. Gebruik bijvoorbeeld een zin in plaats van een woord met cijfers."

Concreet adviseert het ministerie om voor elk account een uniek wachtwoord van minimaal twaalf tekens te gebruiken en daarna 2FA in te stellen. Met name het beveiligen van het e-mailaccount is belangrijk, aldus het advies. Tevens wordt aangeraden om de router thuis met een wachtzin te beveiligen. In het geval van openbare wifi-netwerken krijgen mensen het advies om van een VPN gebruik te maken of de telefoon als mobiele hotspot in te stellen. Onlangs adviseerde de Belgische overheid om openbare wifi-netwerken volledig te vermijden.